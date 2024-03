Voce e ukulele per ricordare Lucio Dalla nel giorno del compleanno

Si festeggia il compleanno di Lucio Dalla oggi pomeriggio alle 17.30, al Voxel (Via dell’Orto 21 a Cesena) con un concerto di Enrico Farnedi che, alla testa del suo trio, sta portando da oltre 7 anni la musica del cantautore bolognese sui palchi dell’Emilia Romagna. Nell’evento ’Buon compleanno Lucio - Enrico Farnedi canta Lucio Dalla’ partendo dagli esordi beat per arrivare al successo mondiale degli anni ‘80 e ‘90, le canzoni di Lucio Dalla vengono presentate in una veste intima e asciutta. Da ’4 marzo ‘43’ ad ’Attenti al lupo’, da ’La casa in riva al mare’ ad ’Anna e Marco’, una serie di gemme da ascoltare e da cantare insieme. Enrico Farnedi si esibirà alla voce e ukulele, Lorenzo Gasperoni alla chitarra e cori, Mauro Gazzoni alla batteria, percussioni, cori. Dopo il concerto alle 17.30 proseguirà la cena alle 20.

Nel 2017, a cinque anni dalla morte di Lucio Dalla, il polistrumentista e cantautore cesenate Enrico Farnedi ha dato vita a uno spettacolo completamente dedicato alle canzoni dell’artista bolognese. Non è solo un concerto che vuole raccontare Dalla e i suoi successi più famosi, ma un espediente che permette a Farnedi di rivivere la propria infanzia e adolescenza cantando le canzoni più amate: dai primi successi, passando per la trilogia realizzata con il poeta Roberto Roversi e i trionfi di fine anni ’70, fino alle sperimentazioni elettro-pop degli anni ’80.

A Enrico si uniscono due collaboratori ormai storici, Lorenzo Gasperoni alla chitarra e Mauro Gazzoni alla batteria, i quali contribuiscono in modo determinante a sviluppare gli arrangiamenti, rispettosi degli originali eppure nuovi e freschi.