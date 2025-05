Voci a difesa del verde:: "Abbattimento di alberi per scelte discutibili"

Il gruppo di cittadini ’Le voci degli Alberi’ di Cesena alza la voce a tutela del ‘patrimonio arboreo’. "Destano perplessità - dicono dal gruppo ‘Le voci degli Alberi’ – le posizioni degli assessori all’ambiente Andrea Bertani e ai lavori pubblici Christian Castorri e dei loro uffici, che in risposta all’interpellanza di Cesena Siamo Noi e in un recente articolo, continuano a giustificare la strage di alberi a Cesena e gli abbattimenti di soggetti arborei per scelte progettuali discutibili, abbandonando ogni visione urbanistica di lungo periodo, quando è fondamentale che un’amministrazione lungimirante approvi progetti di interesse pubblico solamente quando questi mirino alla salvaguardia delle alberate preesistenti, specialmente in un’epoca di gravi cambiamenti climatici. È urgente una riconsiderazione dell’importanza del verde urbano.