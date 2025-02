Voci di donne e di uomini contro la violenza e contro il silenzio

"Voci di donne e di uomini" è il titolo dello spettacolo che si terrà domenica alle 18, al cinema Eliseo di Cesena, per un interessante appuntamento organizzato da Eliseo Art Lab e Are You Reading, che presentano "Voci di donne e di uomini per abbattere il muro i muri del silenzio". Sul palcoscenico saranno ascoltate testimonianze dirette e indirette; storie vere e riflessioni, in prosa, in poesia e musica. Nell’intenzione degli autori e degli organizzatori, ciò che è importante è che queste storie, in qualche modo, vengano raccontate e condivise. "Soltanto così _ dice Beatrice Valeriani _ avremo gli strumenti utili e la consapevolezza necessaria per difendere, per difenderci, per abbattere i muri del silenzio e dell’indifferenza, pericolosi quanto la violenza stessa. La violenza è tale, a prescindere da chi la commette e da chi la subisce. Non è una questione di genere, età, razza o religione. La violenza ha il volto di tutti, soprattutto di coloro che tacciono, che ignorano e si girano dall’altra parte". L’entrata è ad offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto a sostegno delle iniziative della Fondazione Donati Zucchi. Informazioni telefonando allo 0547 400346, oppure inviando una mail a info@eliseoartlab.it.

g.m.