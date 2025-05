Voci di donne tra leadership e rispetto

Quattro voci femminili, con esperienze e professionalità diverse ma unite da una visione comune, daranno vita all’evento "Cittadine del Rispetto - Per una nuova leadership femminile" in programma venerdì alle 17.30, nella sala "Alessandri" dell’Auser (corso Ubaldo Comandini 7). A promuoverlo è Fidapa BPW sezione di Cesena "Malatesta", in collaborazione con realtà del territorio impegnate nell’ambito del benessere, dell’empowerment e del lavoro al femminile. "L’incontro - spiega la presidente Mirella Ravaglia -, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto alla cittadinanza in cui riflettere sul significato profondo della parola ‘rispetto’, peraltro tema nazionale Fidapa per il biennio in corso, e sul suo impatto nella vita personale, sociale e professionale delle donne. Attraverso un approccio multidisciplinare, l’evento vuole mettere in luce il legame tra rispetto di sé, scelte consapevoli, e nuove forme di leadership, capaci di valorizzare autenticità, cura e corresponsabilità. Un forte input a trattare l’argomento ci è venuto da una giovane socia, che sarà anche in veste di relatrice, Lara Coffari, professional organizer certificata, che riveste una delle professioni emergenti rispondenti ai bisogni contemporanei di gestione del tempo, dello spazio e delle risorse personali di individui, famiglie o aziende per migliorare la propria efficienza e qualità della vita attraverso strategie personalizzate". Porterà la propria esperienza Nicoletta Tozzi, che dopo una fruttuosa carriera nazionale e internazionale nel mezzofondo, si dedica da diversi anni a crescita personale e coaching. "Guiderò i presenti – dice- ad una riflessione per comprendere cosa per ogni donna ‘è davvero importante’ evitando di frapporre steccati fra lavoro e vita personale, ma integrando i due aspetti, perché quello che fa la differenza per raggiungere il successo, è scegliere una vita allineata con i propri desideri e valori". Cinzia Lissi, arteterapeuta, porterà invece uno sguardo sul valore della creatività e del linguaggio espressivo nella relazione di cura, forte del suo essere artefice dell’introduzione dell’Arte-terapia nelle corsie d’ospedale la cui validità " è stata riconosciuta e convalidata –spiega -nella prima Ricerca Scientifica, dal Dipartimento Dinamico della Facoltà di Psicologia sede di Cesena dell’Università di Bologna". A conclusione Barbara Monachesi, già volontaria in Nepal e coordinatrice del progetto Her Chance, che "attiva percorsi concreti per il rilancio dell’occupazione femminile, con attenzione particolare a donne in situazioni di fragilità". L’ingresso è libero e aperto a chiunque desideri contribuire, con il proprio punto di vista, alla costruzione di una comunità più equa, consapevole e rispettosa. r.c.