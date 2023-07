Voci di sirene nell’estate longianese Marina Rei fa tappa al Castello

Una rassegna tutta al femminile con tre attesissimi concerti che saranno ospitati nella piazza del castello Malatestiano. ’Le sirene - Voci di donne’ è la grande novità dell’estate longianese, che prenderà il via giovedì prossimo con il concerto di Marina Rei che fa tappa a Longiano con il tour ’Donna che parla in fretta’. La rassegna di musica d’autore italiana al femminile è nata dalla collaborazione tra l’assessorato alla cultura del Comune di Longiano e Cronopios Teatro Petrella. "Abbiamo fortemente voluto inserire questo nuovo progetto nel cartellone dell’estate longianese - spiega l’assessora alla cultura del Comune di Longiano Sonia Bettucci - per arricchirlo e connotarlo nel segno di una proposta musicale autoriale e di qualità. Nel metterlo a punto, ci ha mosso da un lato la volontà di valorizzare un luogo rappresentativo del nostro Comune come la piazza del castello Malatestiano, mentre la sinergia e il confronto con i gestori del Teatro Petrella ci ha portato a concepirlo come evento-ponte con la programmazione della prossima stagione del teatro cittadino (altro nostro gioiello) che non a caso ripartirà in ottobre con la seconda edizione del progetto ’Ringrazia che sono una signora’ dedicato al femminile nella musica, nel teatro, nell’arte”.

’Le Sirene – Voci di donne’ è pronto a inondare e ammaliare uno dei luoghi simbolo del borgo di Longiano (la piazza del castello Malatestiano) con un programma articolato in tre serate. Si partirà appunto il prossimo giovedì alle 21.15 con l’esibizione di Marina Rei, accompagnata dal chitarrista e cantautore Francesco Forni. Il tour ’Donna che parla in fretta’ prende il nome dal titolo dell’album di Marina Rei uscito lo scorso marzo e interamente registrato durante il live del 2020 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per i 25 anni di carriera della celebre musicista e cantautrice.

Giovedì 3 agosto torna invece nel borgo longianese un’icona della musica indie rock, Cristina Donà, con l’inseparabile accompagnamento musicale di Saverio Lanza.

Infine, il 17 agosto la giovane ed eclettica cantautrice Maria Antonietta, tornata quest’anno sulla scena musicale con il nuovo singolo Arrivederci, presenterà a Longiano lo spettacolo ’Musica e parole’. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21,15. In caso di maltempo si terranno al Teatro Petrella (ingresso libero con posti limitati). Per informazioni: [email protected]