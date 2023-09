Voci e foto delle ’anime nel fango’

Non uscirà tanto in fretta dalla memoria e resterà per tanto tempo nel nostro immaginario. E chi può dimenticare l’acqua che sale, che sommerge tutto, che mette a rischio la vita e travolge case, strade, ponti? Per questo non meraviglia che a quattro mesi da quel drammatico 16 maggio in cui buona parte della Romagna è andata sott’acqua ci sia ancora chi intorno a quel tragico evento si senta stimolato a creare un prodotto letterario o artistico. Quello che si presenta domani (Libreria Giunti, alle 18) non è il primo libro sull’alluvione che ha cercato attenzione in città e non sarà, presumibilmente, neppure l’ultimo. "Anime nel fango. L’alluvione in Romagna", storie vere all’Apocalisse raccontate da Luca Giacomoni, oltreché invitare a non dimenticare chi si è visto stravolgere la vita e chi la vita l’ha persa trascinato dalle acque, intende fornire un punto di vista diverso sull’alluvione.

Non solo immagini, alcune realizzate dagli stessi protagonisti delle interviste, ma testimonianze da parte di gente che hanno vissuto il dramma in prima persona. "Chi ha toccato l’Apocalisse. E noi - dice Giacomoni - noi romagnoli, noi che continuiamo a vedere il sole anche nel buio più assoluto, l’abbiamo fissata negli occhi, le abbiamo sorriso con quell’espressione che è un misto di dolcezza, sfottò e determinazione e, girandole le spalle come si fa con chi non è meritevole di considerazione, le abbiamo detto: ‘Dai, zò, no fé e pataca. Vat a fé frézz, che mè aiò dal robi da fé’. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cominciato a ricostruire". E così Luca Giacomoni ha messo insieme sedici storie. Tra di esse c’è anche quella della famiglia che ha usufruito della disponibilità di deumidificatori per risanare gli ambienti impregnati dall’umidità, in parte venuti dal Rotary Club di Adenau e dai Lions Club tedeschi (a cui andranno restituiti) e in parte finanziati direttamente dal Rotary Cesena. Il volume di Luca Giacomoni ha il patrocinio della Segreteria di Stato degli affari interni della Repubblica di San Marino è in presentazione itinerante in diverse città romagnole. Le copie vendute formeranno un fondo che l’autore metterà a disposizione di progetti a favore degli alluvionati della Romagna.

Elide Giordani