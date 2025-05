Voci e storie della Resistenza

Oggi alle 17 all’oratorio di San Rocco di Gatteo andrà in scena lo spettacolo dal titolo "Donne e bambini. Storie dalla Seconda Guerra Mondiale". L’iniziativa era stata inizialmente prevista per celebrare la ricorrenza del 25 Aprile, poi rimandata a causa del lutto proclamato per la scomparsa di papa Francesco. Lo spettacolo è dedicato infatti al ricordo dell’impegno civile dei partigiani e delle tante vite che furono segnate dalla guerra di Resistenza, e racconta in particolare alcune storie che vedono protagonisti donne e bambini. La voce narrante è dell’attore cesenate Matteo Morigi, che si alternerà a quella della cantante Serena Morolli che interpreterà brani dell’epoca. Come Irma Bandiera, giovane e di famiglia benestante. Ingresso libero e gratuito. Info allo 0541.932377.

e.p.