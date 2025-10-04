Il Cinema Eliseo di Cesena ospita la tredicesima edizione della rassegna ‘Cinema e Psiche’, quest’anno dedicata al tema ‘Voci nel vuoto: tra solitudine e impotenza’. L’iniziativa viene organizzata per il quarto anno dal Centro Adriatico di Psicoanalisi (Cap). Il comitato organizzativo del Cap include gli psicoanalisti Giorgio Bambini, Cristina Barranu, Cinzia Carnevali, Massimo De Mari, Giuseppe Gavioli, Simona Lucantoni, Mirella Montemurro e Gabriella Vandi. Anche quest’anno la rassegna ha ottenuto il Patrocinio della Società Psicoanalitica Italiana.

Un percorso cinematografico e analitico che si svilupperà attraverso quattro appuntamenti serali, ogni lunedì di ottobre, esplorando il tema del vuoto come spazio dell’inconscio. Il vuoto, nella prospettiva psicoanalitica, non rappresenta mai una mancanza assoluta, ma piuttosto il luogo privilegiato dove emergono le tracce più autentiche del soggetto. Le ‘voci nel vuoto’ diventano così metafora di quella parola che cerca spazio oltre il discorso, di quelle narrazioni che il cinema sa cogliere con particolare sensibilità. I quattro film in programma - ‘The Voice of Hind Rajab’, ‘Elisa‘, ‘After the Hunt‘ e ‘Amanda’ - offrono altrettante prospettive su questo tema centrale, attraversando registri narrativi diversi ma accomunati dalla capacità di dare voce a ciò che spesso rimane inascoltato. Ogni proiezione sarà seguita da un momento di elaborazione collettiva, con il contributo di uno psicoanalista e di un docente dell’Università di Bologna, creando quello spazio di pensiero condiviso che caratterizza questa rassegna.

L’ultimo appuntamento si arricchirà della presenza della regista Carolina Cavalli (nella foto), offrendo l’opportunità unica di un confronto diretto con chi ha saputo tradurre in immagini queste voci del profondo.

Il costo del biglietto è di 6,5 euro per ‘Elisa’ e ‘Amanda’, e di 8,5 euro per i restanti due film. Disponibile abbonamento per tutti e quattro gli appuntamenti al prezzo di 22 euro. Il programma è il seguente: Lunedì 6 ottobre alle 20.45 ‘The Voice of Hind Rajab‘ (2025) di Kaouther Ben Hania (intervento di Laura Ravaioli, psicoanalista e Francesca Biancani, professoressa Università di Bologna). Lunedì 13 ottobre ore 20.45 film ‘Elisa’ (2025) di Leonardo di Costanzo (con Chiara Ghetti, Psicoanalista e Eliana Tossani, professoressa). Lunedì 20 ottobre ore 20.45 ‘After the hunt’ (2025) di Luca Guadagnino (con Cristina Barranu, psicoanalista e Alessio Avenanti, professore universitario. Lunedì 27 ottobre ore 20.45 film ‘Amanda’ (2022) di Carolina Cavalli (con Francesca Mancia, Psicoanalista Spi e la regista Carolina Cavalli).

Annamaria Senni