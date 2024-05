Voci per l’infinito domani al teatro Bonci

L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Bruno Maderna-Lettimi chiude la stagione musicale del Bonci "Voci per l’infinito" giovedì alle 20.30. Sotto la direzione del maestro Paolo Manetti la formazione cesenate-riminese interpreta due capolavori del repertorio romantico ottocentesco: di Ludwig van Beethoven il Concerto n. 5 "Imperatore" per pianoforte e orchestra; di Felix Mendelssohn Sinfonia n. 5 "Riforma". Al pianoforte Roberto Prosseda, uno dei musicisti italiani più attivi e poliedrici del panorama attuale e specialista della musica pianistica di Mendelssohn, che proprio alle incisioni Decca Mendelssohn Complete Piano Works deve la sua fama internazionale. È altrettanto attivo come divulgatore musicale, con programmazioni musicali innovative e di respiro internazionale. Le due opere proposte, colgono la condizione dell’uomo di fronte all’infinito, sia nella dimensione più introspettiva e umana che in quella spirituale, il Roberto Prosseda è altrettanto attivo come divulgatore musicale, con programmazioni musicali innovative e di respiro internazionale. Dal 2011 suona in pubblico anche il piano-pédalier e con tale strumento ha tenuto oltre 100 concerti in varie parti del mondo. Paolo Manetti è il direttore stabile dell’Orchestra del Maderna e da oltre dieci anni è anche docente della stessa istituzione. Ha diretto numerose orchestre italiane ed europee. Ha fondato l’Orchestra da camera di Ravenna. Il suo libro Il Pianoforte, una guida all’ascolto del repertorio pianistico, è stato pubblicato da Curci nel 2013.

r.c.