’Voci plurali’, yoga e concerti contro la violenza

Oggi a partire dalle 9, nel Parco Carlo Fabbri di Martorano (Via Ravennate 2124), si svolge la seconda edizione dell’evento "Voci plurali", una giornata di sensibilizzazione sulle tematiche di parità di diritti, violenza e discriminazione di genere, comunità queer, transfemminismo. Tutto l’evento è accessibile alle persone sorde grazie alla collaborazione con Ens (Ente nazionale sordi) Emilia Romagna e con la Sezione Provinciale ENS Forlì-Cesena. Durante l’intera giornata infatti, interpreti della Lingua dei segni tradurranno i vari interventi; inoltre saranno presenti alcuni volontari e volontarie per l’accoglienza all’info point. L’evento inizia con workshop gratuiti: yoga, mindfulness, thai massage, movimento consapevole. Alle 11 concerto live dei Gem. Il pomeriggio si riparte alle 17 fino a sera con varie opportunità di intrattenimento proposte dalle associazioni del territorio; giochi e laboratorio per bambinie; presentazione del libro "Cara, sei maschilista!" di Karen Ricci, a cura di Alessia Dulbecco, in collaborazione con la Biblioteca Oltre le Differenze di Apeiron odv; balli popolari con Auser Cesena, estrazioni della lotteria. E, ancora, concerto "Il Canto dei Segni" con Matilde e Celeste Pirazzini. Alle 22 dj set Luride ft dj Marchese. L’ingresso è gratuito.