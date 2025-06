"Voglia di pedalare all’aria aperta"

Maela Cavazza di Ebike Style è referente di Cesena della Fiab (Federazione ambiente e bicicletta). Noleggia bici e organizza tour con biciclette con pedalata assistita. "L’attività l’ho aperta 4 anni fa perché, post Covid, ho visto che c’era voglia di iniziative di questo tipo e che la gente voleva stare all’aria aperta. A Cesena la conformità del territorio è perfetta per uscite in bici: tra mare e collina, tra ciclisti professionisti e amanti della bici. Io, di solito, faccio più chilometri in bici che in macchina. Abito a Ponte Abbadesse e per spostarmi in centro, faccio molto prima in bicicletta che in macchina. In auto si perde tempo, si deve partire prima e cercare il parcheggio".