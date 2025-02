"Voglia di vacanze, 5mila contatti al giorno"

Sono confortanti i primi dati sulle previsioni dell’estate al mare. In riviera uno dei settori più importanti è quello delle famiglie con bambini, per i servizi ed il rapporto qualità prezzo. Nelle tre province romagnole di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, l’azienda leader è il Club Family Hotel, la prima catena in Europa del settore, il cui presidente Andrea Falzaresi è molto fiducioso: "In questo inizio dell’anno il mercato delle vacanze sta mantenendo sostanzialmente i dati dello scorso anno. Le statistiche relative ai mesi di gennaio e febbraio, registrano infatti un movimento giornaliero di oltre 4.500 contatti, fra telefonate, e-mail e messaggi in chat, con punte di 5.000 contatti in talune giornate ed un indice di conversione molto interessante".

La tendenza è quella che gli addetti ai lavori chiamano "contatti caldi", cioè potenziali turisti che utilizzano le chat ed il telefono più degli altri mezzi di comunicazione: "Oggi i turisti scelgono di chiamare direttamente o di andare in chat, piuttosto che inviare dei messaggi in posta elettronica. Del resto le mamme e i papà sono dei giovani moderni, i quali hanno sempre maggiore dimestichezza con smartphone e iPhone, che utilizzano per comunicare e per acquistare qualsiasi cosa, incluso le vacanze".

Le famiglie italiane e straniere vogliono andare in vacanza al mare, la Riviera Romagnola è la più gettonata, ma adesso viene il momento decisivo: "Gli auspici sono buoni _ prosegue Falzaresi _, sinora i dati sono in linea con quelli della passata stagione e, già dalle prossime settimane, vedremo se ci saranno delle conferme. Lo scorso anno in marzo ci fu infatti una frenata dei contatti, dovuta al caro vita, varie congiunture economiche, tassi dei mutui impennati e una Pasqua che cadeva presto. Quest’anno le condizioni sono migliori e quindi anche il mercato delle vacanze dovrebbe beneficiarne".

Gli alberghi firmati CFH sono situati a Cesenatico, Cervia, Milano Marittima, Rimini e Riccione. Quest’anno la catena passa da 13 a 15 strutture. Conclusa l’esperienza imprenditoriale dell’Hotel Executive di Cesenatico che ha cambiato nome e gestione, Falzaresi quest’anno aggiunge il nuovo Club Family Hotel Rimini ricavato dall’ex Hotel Punta Nord, il Club Family Hotel Village Riccione ricavato dall’ex Hotel Le Conchiglie, e il residence Alba con 13 appartamenti turistici che saranno a disposizione sempre con tutti i servizi del villaggio Club Family Hotel Riccione.

La catena Club Family Hotel continua a puntare su offerte molto accattivanti per le famiglie, come bambini e i ragazzi gratuiti sino a 18 anni, gli ingressi ai parchi (è l’unica catena che offre l’ingresso gratuito a Mirabilandia e Mirabilandia Beach), open bar e tanti servizi all inclusive.

Giacomo Mascellani