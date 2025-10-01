"Vogliamo più sicurezza in via Canale Bonificazione"

Continua a tenere banco il problema della sicurezza sulle strade. Alcuni cittadini residenti nel territorio immediatamente a monte della Statale Adriatica, dei quali si fa portavoce Claudio Poggiali, tornano all’attacco sulla necessità di mettere in sicurezza il tratto di strada che va da via Saffi, il sottopasso ferroviario di viale Torino, via Settembrini e via Canale bonificazione. "Non essendo vie servite da mezzi pubblici – scrive Poggiali in una lettera inviata al Comune di Cesenatico –, sono fruite da tanti residenti a piedi e in bicicletta, soprattutto ragazzi, bambini, mamme con passeggini ed anziani. Via Settembrini è l’unico accesso al centro cittadino, ai servizi fondamentali quali scuola, ospedale e ad altri di primaria importanza. Questa strada, nella porzione che passa sotto il sottopassaggio dell’Adriatica, è un tunnel senza fuga limitato da pareti di cemento e privo di marciapiede, con vegetazione spontanea che spesso invade i bordi limitando ancor più il passaggio. La rotonda che collega i due sottopassaggi, dove peraltro confluiscono cinque strade tra cui lo svincolo della Statale, non dispone di una zona di sicurezza per l’attraversamento ciclo-pedonale. Il sottopasso ferroviario è regolato da un semaforo ma spesso c’è chi non rispetta il rosso. L’illuminazione è scarsa ed il percorso è pericoloso. In via Canale Bonificazione il traffico negli ultimi anni è aumentato notevolmente perché qui fluisce tutta la gente che proviene dall’entroterra. Il lungo rettilineo, probabilmente percorso dagli automobilisti che vogliono ’risparmiare’ tempo in quanto privo di rotatorie, semafori, dossi e controlli di velocità, negli ultimi tempi è diventato scenario di incidenti gravi, così come accade all’incrocio di via Canale Bonificazione con via Settembrini , dove gli scontri sono numerosi ma spesso non vengono rilevati dalle forze dell’ordine e quindi non vanno a statistica, perché risolti con constatazione amichevole per ’evitare’ complicazioni. Aggiungo che in via Settembrini, strada stretta e oramai obsoleta per un doppio senso di marcia per le moderne e più larghe autovetture, quando si incrociano due auto lo spazio fra di esse è pressochè nullo, con pedoni e ciclisti che vengono sfiorati dai veicoli. Da diversi anni chiediamo una viabilità più sicura. Una soluzione rapida e a costo zero, sarebbe istituire il senso unico in via Settembrini e creare una pista ciclo pedonale. Infine chiediamo di rivalutare il progetto di una pista ciclabile su via Canale Bonificazione sfruttando lo spazio a bordo strada creato con i recenti lavori di bonifica. Vi è infatti la possibilità di poter usare la zona ove è stato sotterrato il condotto di raccordo acque per costruire la pista".

Giacomo Mascellani