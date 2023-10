"Voglio una città sicura e con più eventi"

L’ingegner Luca Pirini, 47 anni, è ancora l’unico candidato sindaco ufficiale di una lista civica per le prossime elezioni amministrative a Savignano. Il centrosinistra dovrebbe candidare Nicola Dellapasqua, attuale vicesindaco, mentre il centrodestra Lorenzo Sarti presidente della consulta del quartiere centro, poi nulla si sa se il M5s farà una sua lista.

Luca Pirini ha presentato i punti salienti del suo programma davanti a una sala piena: "La nostra lista, senza nessun simbolo di partito, si chiamerà ’Coraggio. Savignano cambia’ senza fermarci sul discorso di destra o sinistra. I punti programmatici riguardano la sicurezza, turismo, cultura, identità, comunità e comunità energetica. Una città se non è sicura non è attraente. Occorre fare scelte radicali sui bilanci, come investire e su che cosa in questo settore. Occore ristrutturare la caserma dei carabinieri di cui si parla da oltre 20 anni; fare una Polizia Locale che si occupi solo di Savignano sul Rubicone, come hanno i più grandi comuni vicini come Gatteo, San Mauro, Longiano e Gambettola. Sulla cultura abbiamo tante eccellenze, con una serie di monumenti e opere d’arte che ci invidiano. Ma nessuno di chi ha guidato la città, ha saputo valorizzarle.

Due in particolare: il Rubicone, che periodicamente tentano di rubarci e ’Romagna mia’ di cui tutti si sono appropriati e ai nostri amministratori sembra non faccia schifo. Qualcuno si ricorda le feste di Casadei in piazza Borghesi? La gente, a migliaia, era aggrappata alla chiesa. Noi organizzeremo nel 2024 una grande festa per i 70 anni del nostro inno romagnolo scritto da Secondo Casadei nel 1954".

Pirini non ha scelto simboli di partito: "La scelta è di evitare qualsiasi simbolo di partito, anche solo in appoggio. Questo per essere una forza in grado di raccogliere il contributo di tutti i savignanesi che con passione e capacità si porranno l’obiettivo di amministrare questa città perchè stanchi della pochezza di questa giunta di sinistra al governo della città. E’ ora di cambiare. Savignano ha bisogno di rinascere. Questo passa attraverso la sicurezza, l’urbanistica, gli eventi, il turismo. Una delle tante priorità sarà fare rivivere piazza Borghesi, come il cinema teatro Moderno. Ridiscuteremo il format del Si Fest facendo di Savignano la città della fotografia". Sugli avversari dice: "La mia previsione è trovarmi di fronte uno schieramento a sinistra e uno a destra. La mia è la situazione ideale per smarcarmi da ogni interesse e legame politico lavorando solo per il bene della comunità savignanese".