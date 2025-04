Vola il kiwi cesenate. Fatturato a 85 milioni

Un fatturato oltre le aspettative, che per la prima volta sfiora gli 85 milioni di euro, e oltre 30 mila tonnellate di kiwi di qualità premium commercializzati in tutto il mondo: si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la stagione commerciale di Jingold dell’emisfero nord. La dinamica azienda con quartier generale a Cesena, a Pievesestina, e soci produttori nelle zone più vocate dei due emisferi, è oggi il brand con più varietà di kiwi disponibili sul mercato ed è leader europea del kiwi rosso. Si tratta di un’innovativa tipologia di frutto che sta conquistando sempre più spazio nei banchi dei supermercati europei e d’oltremare, che colpisce per il colore della sua polpa, ma soprattutto per la particolare dolcezza e la nota tropicale: sono 2 mila le tonnellate di prodotto immesse sul mercato nella campagna appena conclusa, con la previsione di raddoppiare le superfici e quindi anche i volumi nei prossimi anni, per entrare nelle case di sempre più consumatori. Il perno della produzione di Jingold resta però il kiwi a polpa gialla, di cui l’azienda cesenate è pioniera, con oltre 22 mila tonnellate di prodotto commercializzato tra convenzionale e biologico, proveniente dai diversi areali europei. Da segnalare anche la crescita sul kiwi verde, con 6 mila tonnellate commercializzate e un +15% di vendite. Jingold sta investendo in modo importante nell’aumento delle superfici, sia nell’emisfero nord (Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, con quest’ultima che si rivela ad oggi il paese più strategico), che in quello sud. "Abbiamo circa 2.150 ettari di kiwi a polpa gialla nell’emisfero nord - racconta Cristina Fabbroni, technical manager di Jingold - l’obiettivo è di arrivare a quota 3 mila ettari nei prossimi anni. Sul kiwi rosso invece prevediamo di raddoppiare le superfici, passando dagli attuali 250 ettari a 500 ettari". Con una nuova partnership in Cile, ettari in espansione in Sudafrica e il consolidamento in Argentina, Jingold mira a essere sui banchi 12 mesi all’anno, sempre all’insegna della qualità premium.

re.ce.