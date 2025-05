Volati ombrelloni e lettini, rami spezzati

Le forti raffiche di vento che hanno colpito la riviera nella tarda serata di giovedì, hanno causato inevitabilmente dei danni, ma non ci sono feriti e soprattutto la spiaggia è stata subito ripristinata. Sono volati lettini, ombrelloni e tende, ma nulla di irreparabile o che possa stupire i balneari. Lungo le strade e nei parchi, la tempesta di vento ha rotto molti rami e in alcuni casi ha spostato i contenitori per la raccolta differenziata, ma anche in questi casi non si sono registrate particolari criticità, anche se erano in pochi ad aspettarsi dei disagi, in quanto l’allerta diramata era gialla.