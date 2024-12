Volley B maschile

Convincente prova di forza della Sab Group Rubicone che liquida con un netto 3-0 nel derby romagnolo di volley di serie B maschile la Querzoli Forlì. La squadra di coach Mascetti ha giocato una gara di alto livello a partire dalla fase difensiva, con Carlini che si è reso protagonista di una gara da applausi. In regia invece Gherardi ha sempre fatto le scelte giuste per mettere i forti attaccanti gialloblù nelle condizioni di mettere palla a terra. Ottima prova anche di Mazzotti, trascinatore e ancora una volta miglior realizzatore della serata. I posti 4 hanno contribuito con una solida gara in ricezione facendosi trovare sempre positivi anche in attacco. Bene anche i centrali, perfettamente integrati in una prestazione corale complessivamente senza sbavature. Il Rubicone parte forte grazie a Bellomo (10-7) e prosegue dominando con una difesa solida e giocate adrenaliniche, come una difesa di Gherardi su Bigarelli e l’attacco di Mazzotti (12-7). Nori e Bonatesta si distinguono in fase difensiva e offensiva (19-11) e nel finale di set i padroni di casa allungano ulteriormente vincendo 25-14. Nel secondo parziale il trend resta costante: Mazzotti brilla dai 9 metri, mettendo subito in difficoltà Forlì (4-1). Carlini si conferma in difesa e Gherardi orchestra un attacco efficace con Bonatesta che firma giocate decisive. Sul 21-11 entra Zammarchi, che segna subito due punti: i gialloblù chiudono 25-16. Nel terzo set il Rubicone parte ancora una volta forte con un ottimo turno in battuta di Procelli e Bellomo. Forlì reagisce e raggiunge il 4-4, ma i gialloblù riprendono il controllo grazie a una difesa spettacolare di Gherardi e a un potente attacco di Mazzotti (10-6). Forlì prova a riavvicinarsi, ma i gialloblù chiudono set (25-22) e partita in maniera più che convincente. Riguardo al pubblico, come sempre gli appassionati hanno risposto presente gremendo gli spalti compresa anche la nuova tribuna installata per aumentarne la capienza del palazzetto. Ora i sammauresi, secondi con 19 punti, dovranno preparare la trasferta di Osimo, prima in classifica e davanti di una lunghezza, in programma sabato 7 dicembre alle 21.