Volley B maschile

Dopo la settimana di pausa, oggi riprende il campionato di Serie B maschile con la 17esima giornata. Sab Group Rubicone sarà di scena alle 20.30 al Palasport di Bellaria Igea Marina per il sentito derby contro la Romagna Banca. Nell’ultimo turno i gialloblù, secondi nel girone E con 39 punti, hanno espugnato Loreto per 3-0. "È stata una partita importante perché ci ha dato ancora più consapevolezza dei nostri mezzi – dichiara il coach del Rubicone in Volley Stefano Mascetti – l’autostima che c’era già è stata ancora di più confermata. È sembrato che avessimo sempre in mano il pallino del gioco: potevamo anche essere sotto di qualche punto in certi momenti, ma i ragazzi sentivano di avere la partita in mano. Ci sono ancora tanti margini di crescita, soprattutto in certi momenti in cui, come tutte le squadre, pecchiamo magari di fretta e non di ordine tecnico. Questo ci dà ancora più conforto". I sammauresi sono tre punti dietro la capolista Osimo e sette sopra la terza forza del girone, Macerata. "Da adesso in avanti saranno sempre delle finali – analizza il coach gialloblù – ogni partita avrà un’importanza vitale, poi succeda quel che succeda. Se l’obiettivo di inizio stagione era di fare un buon campionato, ora volgiamo provare a raggiungere quello che potrebbe essere un grande sogno".

Bellaria è il fanalino di coda del girone con appena tre punti conquistati in 16 turni, ma Mascetti non sottovaluta l’impegno: "È un derby, non si sa mai quello che può succedere. Bisogna stare molto attenti in queste partite soprattutto a livello mentale ma non solo, perché Bellaria ha giocatori che vogliono mettersi in mostra e dare fastidio a tutte le squadre, in particolar modo in un derby molto sentito come questo. La rivalità è forte, non possiamo nasconderci dietro un dito. Se in altre partite i ragazzi di Bellaria hanno dato il massimo, contro di noi cercheranno di fare ancora di più".