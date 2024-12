Volley B1 femminile

Il Volley Club torna a giocare in casa, sperando di interrompere finalmente la striscia negativa di quattro sconfitte accumulata nelle ultime giornate del campionato di serie B1 femminile e seguita invece a un ottimo inizio di campionato che aveva proiettato la squadra di coach Lucchi al vertice della graduatoria. L’occasione per tornare a sorridere si presenterà domani alle 17.30 quando, dopo due trasferte consecutive, l’Elettromeccanica Angelini Cesena riceverà al MiniPalazzetto il Vicenza Volley. In palio ci sono punti importanti e soprattutto il morale del gruppo che ha bisogno di ritrovare le sue certezze per rimettere in campo le doti migliori di un collettivo molto giovane che proprio per questo a livello di emotività rischia di andare sulle montagne russe con picchi più alti rispetto ai navigati e più smaliziati roster di veterane. Anche Vicenza è reduce da una sconfitta, rimediata sul campo della capolista Volley Team Bologna. La classifica vede Cesena quarta, fuori dalla zona playoff, impegnata a inseguire le venete che con 15 punti occupano la terza posizione. Dallo spogliatoio è Nui Calisesi a prendere la parola: "La scorsa settimana, contro Clementina siamo partite molto contratte a abbiamo fornito loro il lasciapassare nel primo set; poi siamo rientrate in partita e abbiamo condotto la gara fino al momento in cui abbiamo sprecato innumerevoli match point nel quarto set. A quel punto, nella resa dei conti del quinto, siamo diventate troppo fallose e loro non hanno sprecato l’occasione". Classe 1999, il libero Calisesi, cresciuto nel vivaio del Volley Club, è ormai da cinque stagioni consecutive una colonna portante della prima squadra. "Questo stop – prosegue – ci deve servire per capire ciò che non sta girando. Ora arriva Vicenza, una squadra ben allestita che milita nella zona alta della classifica: sarà importante essere ben preparate e sarà essenziale scendere in campo con tanta grinta e voglia di lottare su ogni pallone, mantenendo lucidità e concentrazione".

La classifica dopo l’ottavo turno: Bologna 21; Riccione, Vicenza 18; Elettromeccanica Angelini Cesena 15; Padova 14; San Donà di Piave 13; Castelfranco Veneto, Castel d’Azzano Verona, Jesi 12; Ravenna 9; Teramo, Forlì, Castelbellino, Mestrino 6.