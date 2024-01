Volley B1 femminile, inizio anno da capolista. Il patron: "Le nostre ragazze hanno carattere"

Maurizio Morganti, presidente del Volley Club Cesena, come sono state le vacanze di Natale da primo in classifica nel campionato di serie B1?

"Molto meglio osservare la classifica dall’alto che dal basso… Posso parlare con cognizione di causa, dal momento che negli anni mi sono capitate entrambe le cose. Sorrido, ma in effetti sì, sono molto soddisfatto del percorso che stiamo facendo. E che non arriva per caso".

Avete scommesso sulle giovani del vivaio. E state vincendo.

"Si può dire che si crede sul valore di chi ‘cresce in casa’ per circostanza o perché lo si pensa davvero. Noi siamo nel secondo gruppo, con orgoglio. Certo, non è sempre facile, ma poi davanti a risultati come questi, è ancora più bello".

Siete in testa a parimerito con Castelfranco di Sotto, che però ha una gara in meno.

"Possiamo anche dire che siamo secondi, non cambia nulla. Non è questo a fare la differenza".

Cosa la fa?

"La fanno il carattere e la determinazione della nostra squadra. Non possiamo permetterci di sottovalutare niente, nessuna avversaria, nessuna partita, nessun allenamento. Se teniamo alta la concentrazione dando il massimo su ogni pallone vinciamo. E possiamo continuare a farlo".

Serie B1 femminile, girone D. Che idea si è fatto?

"Il raggruppamento è molto competitivo e livellato verso l’alto. La differenza la fanno i dettagli, perché tante partite e tanti set si decidono sul filo di lana. Li vince chi ci crede di più, chi non ha paura di sbagliare, chi ha più ‘rabbia’. Noi in tante occasioni ne abbiamo avuta più delle avversari. Altrimenti non vai a riprendere un tiebreak nel quale sei sotto 11-14, vincendo poi ai vantaggi. Devi avere carattere per farcela".

E ora?

"Avanti tutta, con lo stesso approccio e la stessa voglia di giocarci tutto, fino in fondo, sempre".

Ci pensa alla serie A?

"Impossibile non farlo. Ma senza pressioni o assilli. Che venga quello che deve venire. Ci sono squadre più forti di noi? Sì, ma noi giochiamo con la spensieratezza di chi si gode il momento, cogliendo i frutti del lavoro e guardano verso un orizzonte che per un gruppo giovanissimo come il nostro non può che essere roseo".

I piani altissimi della classifica sono compatibili con un progetto basato sul vivaio?

"No. Nella mia vita professionale sono un commercialista e l’approccio lavorativo lo porto anche sul campo da volley: mai fare il passo più lungo della gamba. Se andremo in serie A, ci andremo con le nostre ragazze". In attesa del restyling del Carisport la vostra casa è il Minipalazetto, che è dall’altra parte della strada, ma che è decisamente diverso.

"La capienza è molto ridotta. Al massimo 500 persone. Riempiamo sempre, pur senza promuovere gli incontri, perché sappiamo che altrimenti il posto per tutti non ci sarebbe. È un altro aspetto legato al nostro approccio. Il Volley Club è composto da un migliaio di atleti divisi in 56 squadre. Siamo una gigantesca famiglia".

Come si tengono motivati così tanti atleti?

"Con la voglia di migliorarsi. Se ti alleni bene migliori, se migliori ti diverti di più, e così ti innamori sempre più di questo sport e di questo mondo. Ognuno ha il suo talento e le sue abilità. Ma tutti sono ugualmente motivati. E tutti si divertono. Il risultato è che le ragazze del vivaio vengono alle partite della prima squadra con le loro famiglie, facendo un gran tifo".

E sognando di essere lì, in campo.

"Diverse di loro ci sono già. È realtà, non utopia".