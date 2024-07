Volley Cesena Over 56. Traguardo da festeggiare

Serviva una festa, perché arrivare secondi al campionato del mondo dei pallavolisti veterani non è una faccenda che capita tutti i giorni. E soprattutto perché ogni traguardo raggiunto è l’occasione per alzare l’asticella degli obiettivi. Martedì sera i pallavolisti ‘Over 56’ del Volley Club Cesena si sono dati appuntamento al Babbi Caffè per celebrare insieme agli sponsor e a tutte le realtà che hanno sostenuto il loro percorso, il grande risultato raggiunto.

"E’ stata l’occasione per raccontare ciò che siamo riusciti a fare in campo – spiega Gabriele Gozi, uno dei tecnici della squadra insieme a Luigi Pedrelli –, che non è affatto da sottovalutare, prima di tutto per via della caratura degli avversari. In effetti l’International Veterans Volleyball Association è formata da squadre che rappresentano nazioni, non città. Così nel tabellone degli incontri, capitava di vedere che l’Ungheria si apprestava ad affrontare Cesena. Chi ci vedeva come squadra materasso ha però dovuto ricredersi in fretta, visto quello che abbiamo saputo mettere in campo".

Il gruppo cesenate, collaudato da rapporti di amicizia tra gli atleti che durano da anni se non decenni, ha portato quello spirito di squadra e quell’organizzazione ormai collaudata che hanno fatto la differenza anche contro compagini che rappresentavano realtà ben diverse, compresa quella della nazionale italiana.

"Abbiamo stretto un rapporto di amicizia che avrà ripercussioni future: molti di noi hanno visto dall’altra parte della rete (e, permettetemi, battuto) degli atleti che erano idoli ai tempi delle loro stagioni da professionisti. In campo sono nati rispetto e stima reciproca: abbiamo intenzione di partecipare insieme a iniziative future. In effetti, come abbiamo ribadito anche martedì sera tra un brindisi e l’altro, qui l’intento è quello di rilanciare la sfida, intanto su altri terreni e con altri obiettivi, ma non solo".

Prima di tutto viene la voglia di continuare a condividere un percorso importante legato allo sport e ai trascorsi di una squadra che da anni si riunisce giocando in memoria di Paolo Benvenuti, un amico comune prematuramente scomparso. E’ per lui che i veterani ‘Over 56’ sono arrivati secondi nella sfida planetaria disputata a giugno a Milano. Ed è per lui che hanno intenzione di rilanciare: "Perché l’appetito vien mangiando, perché di motivazioni che ci animano ne abbiamo ancora tantissime e soprattutto perché tutto sommato la medaglia d’argento si può provare a migliorare…".

Luca Ravaglia