Volley Cesena sfida Castel d'Azzano: obiettivo playoff in serie B1 femminile

Oggi alle 18, il Volley club Cesena, targato Elettromeccanica Angelini, disputerà il penultimo match della stagione regolare ospitando le veronesi di Castel d’Azzano nell’ambito del torneo femminile di serie B1. Cesena, ancora pienamente in corsa per un posto nei playoff che ora distano due lunghezze, arriva dalla vittoria al tiebreak contro Castelfranco Veneto; Verona invece è reduce da una sconfitta contro Vicenza e, pur con 32 punti e fuori dalla zona rossa, non può ancora dirsi matematicamente salva. All’andata le venete strapazzarono le romagnole che ora vorranno riscattarsi puntando a una prestazione convincente, con un occhio anche rivolto ai risultati di Vicenza e Riccione, le due compagini che precedono in classifica la squadra di coach Cristiano Lucchi.

Dallo spogliatoio è Cecilia Vallicelli a prendere la parola. "Domenica scorsa in casa del Giorgione – ricostruisce – è stata una gara abbastanza dura, nel corso della quale abbiamo davvero accusato il fattore campo. Dopo un avvio complicato, siamo riuscite a entrare in partita, ma nel quarto set abbiamo sprecato troppo. Arrivate al tiebreak siamo in ogni caso state brave a non mollare mai, nemmeno quando eravamo sotto 8-4". La palleggiatrice ravennate, arrivata a Cesena durante il mercato invernale, prosegue: "Ora ci restano due partite molto importanti e dobbiamo affrontarle con umiltà e spirito di squadra; abbiamo un sogno da coronare, vogliamo arrivare ai playoff e per farlo giocheremo con tutta la grinta e la determinazione di cui disponiamo, accompagnate come sempre dal calore del nostro meraviglioso pubblico".

Ecco la classifica del girone C dopo il ventiquattresimo turno (le prime tre accederanno ai playoff, mentre le ultime quattro retrocederanno in B2): Bologna 55; Riccione 54; Vicenza 51; Elettromeccanica Angelini Cesena 49; Ravenna 40; Jesi, Padova 39; San Donà di Piave 38; Castelfranco Veneto 36; Castel d’Azzano Verona 32; Forlì 29; Castelbellino 17; Mestrino 17; Teramo 8.