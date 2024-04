Volley Club a Castelbellino: "Pronte a dare il massimo"

Oggi alle 18 l’Elettromeccanica Angelini Cesena scenderà in campo a Castelbellino per affrontare Clementina 2020 Volley nel campionato di B1 femminile.

Le marchigiane arrivano dalla sconfitta al tiebreak in casa del VolleyRò e con 33 punti occupano la quinta posizione in classifica. Le romagnole si sono invece sbarazzate di Montesport senza perdere neanche un set e viaggiano al secondo posto con 45 punti. All’andata le bianconere si imposero con un eloquente 3-0; sarà importante per Benazzi e compagne giocare una prestazione convincente, prima dello scontro con la capolista Castelfranco del prossimo weekend.

"Sapevamo che contro le toscane del Montespertoli avremmo dovuto dare il massimo – commenta Kiera Molari –. Siamo scese in campo con il piglio giusto, abbiamo giocato bene senza farle entrare in partita e con questa vittoria abbiamo anche riagguantato il secondo posto".

La schiacciatrice cresciuta nel vivaio del Volley Club, classe 2005, proprio nell’ultima gara è entrata in prima linea firmando il suo secondo punto nel campionato cadetto (il primo messo a referto risale alla gara d’andata contro Firenze).

"Ora contro Clementina dobbiamo continuare a macinare il nostro gioco, con determinazione e concentrazione. Faremo di tutto per cercare di mantenere la posizione raggiunta in attesa anche del prossimo impegno casalingo".

La classifica del girone D dopo il ventunesimo turno (le prime tre accedono ai playoff, le ultime 4 retrocedono in B2): Castelfranco di Sotto 51; Elettromeccanica Angelini Cesena 45; Jesi 44; Casal de Pazzi 42; Castelbellino 33; Pomezia 29; Montespertoli 25; Pontedera 24; Firenze 23; Fonte Nuova 22; Trevi 19; Capannori 15; Figline 6.