Volley Club, c’è Bologna. Big match al Carisport

E’ in arrivo un big match per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, che nel campionato di B1 femminile domani al Carisport ospiterà il Volley Team Bologna, con fischio d’inizio alle 17.30.

Le bianconere sono reduci dalla infruttuosa trasferta toscana contro Scandicci, nella quale sono state superate 3-1; con un solo punto in classifica e una posizione ancora bassa, l’imperativo è chiaro: scuotersi e ritrovare fiducia. Le felsinee della ex Pinali, con 3 punti in classifica, arrivano invece dalla vittoria rotonda contro Forlì: la formazione è costruita per disputare un campionato da protagonista e dunque per Cesena sarà un banco di prova importante.

Sul tema interviene il capitano Giada Benazzi: "Siamo tornate da Scandicci con un po’ di rammarico, non essendo mai entrate a pieno ritmo partita. Abbiamo subito in ricezione e fatto molta fatica a guadagnare dei break. Il campionato è appena iniziato e dobbiamo ancora trovare la nostra identità di gioco, visto anche il fresco inserimento in regia di Lupoli".

A 33 anni, con tanta esperienza e tanta voglia di mettersi ancora in gioco, Benazzi quest’anno è impiegata come schiacciatrice, ma da posto due o posto quattro: "L’unica soluzione è lavorare sodo in palestra; contro Bologna dobbiamo concentrarci sul nostro gioco senza frenesia e con tanta pazienza, cercando di trovare continuità e di mettere dei mattoncini in più per il proseguimento del nostro campionato. L’incitamento del nostro caloroso pubblico sarà un’arma a nostro favore".