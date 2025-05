Volley Club Cesena: playoff per la promozione in serie A2 contro Marsala

Per il secondo anno consecutivo, in casa Volley Club Cesena, si accendono i riflettori sui playoff che valgono la promozione in serie A2: l’appuntamento è fissato per oggi alle 15, quando l’Elettromeccanica Angelini scenderà in campo per la gara di andata contro la seconda classificata del girone D, Marsala. Sulla carta Cesena gioca in casa, ma a causa dell’indisponibilità del MiniPalazzetto, il match verrà disputato a Bertinoro nella palestra Polivalente in via Colombarone 375. Una programmazione inedita che non scoraggia la routine delle bianconere arrivate a questa sfida dopo un ultimo turno di campionato dalle mille emozioni, con il punto guadagnato a Forlì che è stato decisivo per essere qui oggi.

La formula prevede gare di andata e ritorno, con il ritorno in casa della migliore classificata, ed eventuale golden set: chi vince va avanti, seguono altre due fasi, con l’ultimissima gara prevista il weekend del 7-8 giugno.

È coach Cristiano Lucchi a fare il punto: "Abbiamo vissuto un’annata complessa, nel corso della quale abbiamo mostrato due facce della nostra medaglia; siamo partiti molto bene, poi siamo stati penalizzati per un mese abbondante dall’infortunio di Giada Benazzi. Le montagne russe di quel periodo sono state dettate proprio dall’assenza del nostro capitano, non tanto dal punto di vista tecnico, perché Pasini ha svolto il suo compito in maniera eccellente, quanto in termini di leadership in campo. Successivamente abbiamo anche perso per strada due giocatrici; ciononostante, il rientro di Giada insieme all’innesto di un valore aggiunto come Cecilia Vallicelli ha fatto sì che tutte si rimboccassero le maniche e lavorassero a testa bassa da vere professioniste, unite verso un unico obiettivo".

Il risultato è stato da applausi. "Mi aspettavo – va avanti il coach – una reazione di carattere, perché conosco bene queste ragazze; io e la società abbiamo puntato sul gruppo che già l’anno scorso ci aveva fatto vedere grandi cose e che quest’anno ci ha ripagati portandoci ai playoff per la seconda volta consecutiva".

Ora viene il bello e Lucchi, coach cesenaticense che guida la prima squadra bianconera da quattro stagioni, lo sa bene: "Marsala è strutturata per salire di categoria, ma a questo punto dei giochi ogni avversaria è ostica; con i playoff è come se iniziasse un altro campionato e noi daremo il massimo, abbiamo dimostrato di poter reggere ritmi alti. Mi auguro che il cambiamento di sede e l’orario inconsueto, non frenino l’entusiasmo dei nostri tifosi che sanno sempre come sostenerci".