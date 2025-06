Volley Club Cesena: stagione 2024-2025 chiusa a un soffio dai playoff

Al termine della stagione 2024-2025, la squadra cesenate maschile del Volley Club, griffata Bcc Romagnolo, ha tracciato il bilancio del torneo di serie D, chiuso a un soffio dai playoff. "E’ stata una stagione intensa e difficile – ha commentato il coach Giovanni Rizzo –, partita in salita con un girone di andata dedicato all’ambientamento nella categoria. Ciò che è emerso sin dai primi allenamenti è la forte coesione all’interno del gruppo, anche nei momenti più complicati: nonostante i vari infortuni, tutti i ragazzi hanno sempre lavorato in palestra dando il massimo. Con il passare delle gare, ognuno ha avuto spazio e dimostrato di saper tenere il livello, che nel girone di ritorno si è notevolmente alzato, tanto da arrivare a giocarci l’accesso ai playoff fino all’ultima giornata. La nostra era una delle rose più giovani del campionato e i ragazzi non ci hanno deluso".

A seguire, a prendere la parola il secondo allenatore, entrato a far parte dello staff proprio quest’anno, Maurizio Graziani. "Con Pietro Mazzi, direttore tecnico del Volley Club e Rizzo – ha detto – ci siamo incontrati più volte prima dell’inizio della stagione e per me è stato come tornare indietro nel tempo: già quindici anni fa avevo lavorato con Giovanni in una squadra giovane e promettente, proprio come quella di quest’anno. Ora che i ragazzi hanno acquisito consapevolezza nei propri mezzi e sanno di potersela giocare con tutti, nella prossima stagione continueremo a lavorare per alzare sempre di più l’asticella. La prima cosa che chiederò sarà di entrare in palestra con il sorriso, pronti a dare il massimo in ogni allenamento. Ricordando e cercando di trasmettere a tutti il fatto che la pallavolo è un gioco, ma è anche maestra di vita".