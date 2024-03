Volley Club, che vittoria. La zona playoff è protetta

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha ritrovato la vittoria nel campionato di pallavolo di serie B1 femminile sconfiggendo Pontedera 3-1 (23-25, 25-17, 25-19, 25.17). Le bianconere, dopo un passaggio a vuoto nel primo set, hanno trovato il giusto ritmo, crescendo progressivamente in tutti i fondamentali.

La partita. Nel primo parziale Cesena prova subito a prendere il controllo, ma Pontedera affila le unghie al servizio, recupera lo svantaggio e si porta avanti. Nel secondo, Pinali firma due ace consecutivi (9-5), Benazzi pianta una gran diagonale stretta (13-8), Caniato è una sentenza dal centro (19-14) e il finale di set è un monologo firmato Guardigli, con quattro punti consecutivi. Nel terzo set Pontedera approfitta di alcune sbavature bianconere e prova a pareggiare i conti, ma coach Lucchi risponde inserendo Morolli al posto di Vecchi e la mossa paga. Nell’ultimo parziale invece Cesena è scatenata in difesa con Morolli che salva tutti i palloni, mentre Pinali e Benazzi scavano il solco in attacco.

Mattatrici della gara sono state Benazzi e Pinali: la prima ha piazzato 28 punti (di cui 1 ace, 3 muri e il 51% in attacco) e la seconda è andata a segno 24 volte (con 5 ace e 3 muri). Conficoni ha distribuito il gioco in maniera sapiente e le centrali Caniato (6) e Guardigli (12) hanno chiuso rispettivamente con il 50% e il 43% in attacco.

Le romagnole rimangono così in zona playoff al terzo posto con 36 punti, a -1 dalla seconda Jesi; la squadra di coach Lucchi si prepara ora al match casalingo di domenica prossima con Pomezia, quinta della classe a quota 29.