Volley Club, i sogni crescono sotto rete. Coach Lucchi: "Siamo dove meritiamo"

Serve partire con John ‘Hannibal’ Smith, quello che alla fine di ogni puntata dell’A-Team si accendeva un sigaro riflettendo su quanto adorasse i piani ben riusciti. Resta da vedere se Cristiano Lucchi, coach del Volley Club Cesena targato Elettromeccanica Angelini, formazione impegnata nel campionato di serie B1 femminile, sia un amante dei sigari, ma sulla questione dei piani ben riusciti, c’è decisamente poco da dire.

La sua squadra chiude infatti il 2023 in vetta alla classifica, appaiata a Castelfranco di Sotto (che ha in ogni caso una gara in meno), navigando nel mare agitato di una categoria più che complessa contando su un equipaggio formato in larghissima parte da giovani e giovanissime atlete, molte delle quali cresciute nel vivaio cesenate.

Coach Lucchi, è facile essere di buon umore.

"Tra squadra e società, lo siamo tutti di questi tempi. Il merito è di un progetto avviato tre anni fa che sta certamente funzionando. Abbiamo sposato la causa della valorizzazione del settore giovanile e la strategia sta pagando. All’avvio di ogni torneo aggiungiamo qualcosa, aggiustiamo dettagli, rodiamo il motore di una macchina che sta dimostrando di saper andare a pieni giri. Ogni volta inizio il campionato con un gruppo diverso e dunque ogni volta le peculiarità sono diverse. Il punto però è che sì, miglioriamo sempre".

A fare da guida c’è un manipolo di veterane.

"Giada Benazzi, la capitana, Greta Pinali, arrivata nel gennaio del 2023 e Nui Calisesi, che da schiacciatrice si è reinventata libero con grandissimo successo, sono colonne portanti di questo progetto. Si allenano ogni giorno al massimo, trasmettendo chiarissimi messaggi a tutte le altre ragazze, che le seguono con ancora maggiore entusiasmo. E i risultati arrivano. Un esempio eclatante è dato dalla nostra palleggiatrice, Emma Conficoni, cesenate classe 2008: detta i ritmi dell’attacco con una sicurezza e una lucidità da applausi. Non è frutto del caso".

Il livello del torneo è alto, come si regge l’urto?

"Col lavoro durissimo in palestra. Quello che seminiamo in allenamento, si raccoglie in partita. Vietato rallentare, serve mettere sempre il massimo della determinazione. Lo stiamo facendo".

Il suo curriculum in relazione alla ‘costruzione’ di ottime giocatrici non teme confronti.

"Amo lavorare con le nuove generazioni, ci sono i margini di miglioramento sui quali insistere, le abilità da plasmare… E’ impegnativo, ma è bellissimo".

Aveva firmato un contratto triennale. Questo è il terzo anno.

"Spero di restare ancora. Il progetto mi entusiasma, mi divido tra la prima squadra e due formazioni del vivaio, lavorando per stringere collegamenti sempre più saldi tra le giovani e il mondo delle ‘grandi’. Sono dove voglio essere".

E’ in cima alla classifica.

"Impossibile non pensarci. Certo, i fattori sono tanti, conta anche la fortuna, ma resta il fatto che siamo a metà stagione, abbiamo affrontato tutte le avversarie e non siamo qui per caso. Legittimo pensare in grande, ognuno dal suo punto di vista. Ho giocato tanto, so cosa significa essere un atleta e lottare per la promozione".

Le prime tre andranno ai playoff.

"Dovessimo esserci anche noi, ce la giocheremo a pieno titolo, fino in fondo. La immaginate una squadra di giovani cesenati che arriva in serie A? Sarebbe una favola".

C’è entusiasmo e tra i tifosi più accaniti spiccano le ragazze che sognano un futuro in prima squadra.

"Contare su una B1 di qualità è un ottimo traino, è vero. Ed è vero che tante sperano di arrivarci, in prima squadra. A ragione. Vedono Emma, che deve compiere 16 anni, giocare titolare e si rendono conto che qui, a Cesena, i sogni cullati sotto rete possono davvero diventare realtà".