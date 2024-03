Volley Club: missione compiuta. Le romagnole conquistano Trevi

Missione compiuta a Trevi per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di volley femminile di serie B1 è tornata a casa con tre punti, frutto di una corroborante vittoria 1-3 (23-25, 29-31, 27-25, 18-25). Benazzi e compagne hanno dovuto stringere i denti, giocandosela ai vantaggi in due set e facendo la voce grossissima a muro, totalizzandone ben 22 vincenti.

La partita. L’avvio del primo set è all’insegna dell’equilibrio, poi Cesena allunga con il mani fuori di Pinali arrivato dopo una gran difesa di Calisesi (9-12). Trevi non molla e batte bene (17-17), ma Caniato garantisce affidabilità nei momenti caldi c’è (20-22) e Guardigli chiude con il muro che vale il 23-25. Nel secondo parziale coach Lucchi inserisce Morolli al posto di Vecchi, Cesena parte forte (2-9) e Benazzi pianta una parallela potente (9-15), ma Trevi non ci sta, si riporta sotto (18-20) e agguanta il set point (24-23). Qui inizia un botta e risposta concitato, quando Benazzi arriva in prima linea, è lei a cacciare due ‘murate’ consecutive: 29-31.

Sempre Benazzi e Caniato trainano l’avvio del terzo set (3-7), ma Trevi risponde alzando il livello della difesa e impattando (10-10); per Cesena entra Besteghi in regia, si gioca punto a punto, Pinali trova le mani del muro (20-21), Caniato prova a chiuderla (23-24) ma Trevi questa volta si vendica del set precedente e sorpassa ai vantaggi: 27-25. Nell’ultimo parziale però Cesena scappa via fin dalle prime battute (0-4). Benazzi va a segno anche dai nove metri (13-16), seguita da Morolli (14-19),Pinali (18-23) e Caniato che archivia la pratica sul 18-25. Tra i singoli, miglior giocatrice del match è Benazzi che va a segno 30 volte piazzando 6 muri. Ancora una grande prova per i centrali: Caniato firma 15 punti con il 56% di positività e 6 muri, mentre Guardigli è autrice di 12 punti, 9 dei quali arrivano da muri. L’Elettromeccanica Angelini Cesena resta così al terzo posto con 42 punti, sempre a -1 dalla seconda Jesi; dopo la sosta pasquale, le bianconere riceveranno al MiniPalazzetto Montesport, che si trova a metà classifica con 25 punti.

Il tabellino: Calisesi (L1), Morolli 6, Besteghi 1, Vecchi 3, Pinali 10, Bellini, Guardigli 12, Benazzi 30, Conficoni, Caniato 15; ne: Fabbri, Molari, Tamborrino (L2). All. Lucchi.

l.r.