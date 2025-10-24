Volley Club, non basta. La squadra resta al palo

L’Elettromeccanica Angelini Cesena è inciampata in un’altra battuta d’arresto in casa di Pallavolo Scandicci, rimediando la seconda sconfitta nelle prime due gare del torneo di volley di serie B1 femminile. Ancora una serata no in ricezione, con Lupoli che è stata costretta a correre e servire palla alta alle sue attaccanti, mentre dall’altra parte della rete, le fiorentine hanno giocato spavalde, difendendo tanto e contrattaccando con potenza. Dunque il match è scivolato via con un inappellabile 3-1 (25-18; 25-22; 21-25; 25-22).

La partita. Nel primo set Cesena insegue (11-10), Scandicci in seconda linea lavora bene e allunga (16-12), Pasini viene murata da posto quattro (22-16), ma poi contraccambia con due muri consecutivi (23-18) che scavano il solco decisivo.

Nel secondo set le bianconere partono più agguerrite in attacco, con Parise (7-8) e Benazzi (12-15); Scandicci però prima pareggia i conti (15-15) e poi con i colpi dell’opposto si porta avanti (18-17), chiudendo i conti 25-22. Nel terzo set le toscane provano a rimescolare le carte dopo l’ace di Parise (7-10), Benazzi riallunga (13-17) ma le padrone di casa non mollano (18-18). Spalle al muro, Cesena si rimbocca le maniche e Benazzi chiude dai nove metri 21-25.

Nel quarto parziale Scandicci tenta la fuga (7-4), Guardigli in prima linea è composta, Gregori copre bene e Benazzi pareggia (7-7), ma le toscane continuano ad attaccare forte e murano bene, mantenendo un solido vantaggio (21-16). Cesena tenta il colpo di reni sul finale con Parise (23-19), Pasini (24-21) e Caniato (24-22). La difesa di Lupoli però non rimane in campo e così il 25-22 che chiude il set mette anche i titoli di coda alla gara.

A livello individuale, Pasini e Benazzi hanno entrambe firmato 17 punti, seguite da Parise a quota 11. L’Elettromeccanica Angelini torna dunque a casa a mani vuote, rimane con 1 punto in classifica nelle retrovie, e si prepara per il big match di domenica prossima, 26 ottobre, quando al Carisport arriverà Volley Team Bologna. Il tabellino: Parise 11, Gregori (L1), Cangini, Lupoli 3, Pasini 17, Guardigli 3, Benazzi 17, Caniato 5; ne: Ioli (L2), Menini, Signorini, Oke, Casalini. All. Lucchi.