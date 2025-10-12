Volley Club Novità sui blocchi di partenza

Si riparte: l’Elettromeccanica Angelini Cesena torna in campo per il primo impegno stagionale dell’undicesimo anno consecutivo in serie B1 ospitando al Carisport, oggi alle 17.30 con ingresso libero, Campagnola Emilia, squadra ambiziosa che schiera anche l’ex Frangipane.

La formazione guidata da coach Lucchi arriva a questo debutto dopo qualche settimana altalenante: la regista Galletti, per questioni di salute, non sarà in campo e la società bianconera è intervenuta sul mercato, ingaggiando la palleggiatrice Camilla Lupoli, classe 2003, originaria di Roma.

Lupoli ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Volley Friends Tor Sapienza, partecipando anche ai campionati di serie C e B2; nel 2021, concluso il percorso under, è a Viterbo in B2, per poi conlcudere la stagione alla Revolution Volley Roma, conquistando i playoff. Seguono due stagioni a Terracina, sempre ai vertici della B2. Nelle ultime due annate è stata a Sant’Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone, centrando lo scorso giugno la promozione in B1. Lupoli, 175 cm e tanta grinta, ha colto al volo l’opportunità offerta da Cesena: "Sono molto contenta di questa chiamata; fin dal primo allenamento ho ricevuto un’ottima accoglienza. Sono carica, condivido le ambizioni del Volley Club e darò il massimo per puntare in alto".

Coach Cristiano Lucchi introduce la stagione: "Finalmente si torna alle partite ufficiali. Siamo pronti per partire nel migliore dei modi, sappiamo che il nostro girone è competitivo e la posta in palio quest’anno è alta perché le prime tre classificate saliranno direttamente in serie A3. Abbiamo un’idea chiara di che squadra vogliamo essere e conosciamo i nostri punti di forza, scenderemo in campo ogni weekend concentrandoci sulla qualità del nostro gioco. Ci aspetta un esordio impegnativo, contro un’avversaria di grande valore, dai nomi importanti, ma cercheremo di mettere in campo la determinazione che ci ha sempre contraddistinto".

Infine, un pensiero alle duplici emozioni in arrivo: "Non solo inizia il campionato, ma dopo due stagioni torniamo finalmente a giocare al Carisport: è casa nostra, faremo di tutto per onorarla, insieme al nostro caloroso pubblico".

L’Elettromeccanica Angelini Cesena è stata inserita nel girone B insieme a Olimpia Teodora (Ravenna), Montespertoli (Firenze), Campagnola Emilia (Re, Anderlini (Modena), Pallavolo Scandicci (Firenze), Ostiano (Cr), Figline e Incisa Valdarno (Fi, Libertas Volley (Forlì), Riccione Volley, Ripalta Cremasca (Cr), Vtb Bologna, Pallavolo San Giorgio Piacentino (Pc).