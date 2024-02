Volley Club, partita al cardopalma ma Firenze ha la meglio

È stata una ‘battaglia’, all’ultimo colpo, fino all’ultimo pallone. Il Volley Club Cesena targato Elettromeccanica Angelini all’ultimo pallone ci è arrivato, ma lo ha visto cadere dalla parte sbagliata del campo.

Così come successe all’andata, la partita tra Cesena e Firenze nel campionato di serie B1 femminile è finita al tiebreak, ma questa volta ad avere la meglio sono state le toscane che, dopo quasi tre ore di gioco, hanno costretto Cesena alla resa (15-25, 30-28, 21-25, 26-24, 15-12) in un match che le romagnole hanno giocato quasi in sordina, appannate in particolare nella fase del contrattacco.

La partita. Nel primo set in regia c’è Besteghi e Cesena prende il largo trascinata dalle difese di Calisesi (6-9). Pinali alterna diagonali roventi e pallonetti d’esperienza, anche se la mattatrice è Benazzi.

Nel secondo parziale però Firenze cambia marcia (9-6), coach Lucchi gioca la carta del doppio cambio e impatta (9-9); si procede punto a punto, Cesena con Benazzi annulla tre set point e si va ai vantaggi, dove la situazione si ribalta e sono le bianconere a non sfruttare quattro set point finché Firenze trova due muri consecutivi e chiude 30-28.

Nel terzo set, Fabbri e Benazzi firmano la fuga (6-11) ma Firenze spinge al servizio e torna sotto (14-14); entra Conficoni, Pinali gioca di potenza (15-18), l’attacco di Benazzi è sulla riga dei nove metri (19-21), poi le padrone di casa commettono tre errori consecutivi e si chiude 21-25. Nel quarto parziale Cesena ha in mano il match point grazie al muro di Guardigli ma le toscane accelerano e chiudono 26-24. Il tiebreak premia Firenze.

A livello individuale, capitan Benazzi firma 30 punti con 3 muri; in doppia cifra anche Pinali (16 punti, 1 ace e 76% in ricezione) e Fabbri (15 punti di cui 1 ace, 3 muri e 52% in attacco); Calisesi eccelle in ricezione (69% di positività) e in difesa.

Con questo risultato, l’Elettromeccanica Angelini Cesena guadagna un punto e rimane così al secondo posto in classifica (a quota 32) ma viene agganciata da Jesi, l’avversaria di domenica prossima al MiniPalazzetto.

Luca Ravaglia