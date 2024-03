Volley Club, Pontedera e la chance di riscatto

Sono in arrivo due turni casalinghi consecutivi per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, che nel campionato di volley di serie B1 femminile tenterà di sfruttare il fattore campo per riscattarsi dagli ultimi risultati conseguiti. Si comincia domani: al MiniPalazzetto arriverà Pontedera, fischio d’inizio come di consueto alle ore 17.30. Le toscane sono reduci dalla vittoria contro Trevi e occupano il nono posto in classifica, a quota 18 punti. Le bianconere devono dimenticare il ko rimediato contro VolleyRò che ai fini della classifica però, visti i risultati degli altri incontri, non ha cambiato molto la situazione: Benazzi e compagne sono ancora terze a quota 33 punti, a -1 da Jesi; sono state però raggiunte proprio dalle romane di Casal de’ Pazzi.

All’andata la partita con Pontedera si giocò in un turno infrasettimanale e Cesena la spuntò al tiebreak, ribaltando la gara e annullando ben cinque match point per le avversarie. Arianna Besteghi analizza il momento: "Sapevamo che contro VolleyRò sarebbe stata una prova di forza: il nostro obiettivo era quello di provare a essere aggressive fin da subito; loro sono state brave a imporsi con tenacia, negandoci gli spiragli per far emergere il nostro gioco, nonostante i set siano stati combattuti fino alla fine".

L’alzatrice bolognese classe 2004, al suo primo anno a Cesena, commenta poi così il prossimo impegno ormai alle porte: "Non dobbiamo farci abbattere da questi ultimi risultati negativi ma dobbiamo continuare a dare il massimo. Contro Pontedera cercheremo di riprendere il filo del girone d’andata. Loro sono una squadra ostica che anche all’andata ci ha messo in difficoltà; questa volta ce la giochiamo in casa nostra e con l’aiuto del nostro pubblico, vogliamo esprimerci al meglio".

La classifica del girone D dopo il diciassettesimo turno (le prime tre accederanno ai playoff, le ultime 4 retrocedono in B2): Castelfranco di Sotto 43; Jesi 34; Elettromeccanica Angelini Cesena, Casal de Pazzi 33; Castelbellino 28; Pomezia 26; Firenze 22; Montespertoli 20; Pontedera, Fonte Nuova 18; Trevi 16; Capannori 11; Figline 4.