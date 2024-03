Volley Club pronta allo scontro di domani: "Dobbiamo ripeterci contro il Pontedera"

Ancora un turno casalingo per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che domani alle 17.30 al Minipalazzetto in zona Ippodromo riceverà Pomezia, quinta forza del campionato di serie B1 femminile, a quota 29 punti e reduce dal successo 3-1 nel derby con Fonte Nuova. Le bianconere viaggiano a +7 in classifica, occupando la terza piazza del torneo con 36 punti (a -1 dalla seconda Jesi), e arrivano dalla vittoria contro Pontedera. Benazzi e compagne vorranno difendere le mura amiche e riscattarsi dalla sconfitta rimediata nel girone d’andata, quando le romane si imposero grazie al servizio e a grandi giocate in attacco.

"Con Pontedera siamo tornate alla vittoria, frutto di una buona dimostrazione di carattere – dice Camilla Tamborrino (foto) –. Abbiamo guadagnato tre punti importanti che, oltre ad averci rinfrancato dai risultati precedenti, ci consentono di rimanere in zona play off". Il libero di Udine, classe 2003, che l’anno scorso era nella rosa di Forlì, prosegue concentrandosi con la sfida alle porte: "Ora contro Pomezia dovremo impegnarci a confermare quanto fatto domenica scorsa, anzi dovremo dare ancora di più".

"Ormai ogni partita doventa sempre più dura – conclude – perché i punti in palio sono via via più pesanti e perché ormai le forze in campo si conoscono a vicenda. In ogni caso quando giochiamo di squadra, tiriamo fuori il nostro valore e dimostriamo di potercela giocare con tutti. Il fattore campo e il nostro calorosissimo pubblico saranno un’arma in più dalla nostra parte".