Volley Club, rotta verso Roma per recuperare punti: "Dobbiamo resettare le ultime partite e osare di più"

Da uno scontro diretto all’altro: dopo aver archiviato la sconfitta al tiebreak con Jesi, l’Elettromeccanica Angelini Cesena domani si recherà a Roma in casa del VolleyRò, quarta forza del torneo di serie B1 femminile con 30 punti in classifica (inizio gara alle 18). Le bianconere sono scivolate al terzo posto in classifica e viaggiano a +3 dalle romane. Anche le ragazze del VolleyRò arrivano da un tiebreak, però vittorioso, conquistato a Pontedera. All’andata Cesena trovò il successo grazie a un’ottima propria prova corale; per Benazzi e compagne si tratta dunque di una gara da interpretare al meglio, alla ricerca del riscatto dopo le ultime due.

"Sapevamo che contro Jesi sarebbe stato un match molto combattuto – commenta Emma Conficoni –. Loro sono state più concrete nei momenti decisivi della partita, noi abbiamo dimostrato di saper ribaltare un set annullando diversi match point; peccato che la palla che avrebbe potuto consegnarci la vittoria, sia uscita di pochissimi centimetri".

"Ci aspetta una trasferta insidiosa, contro una formazione di vertice – continua la palleggiatrice classe 2006, cresciuta nel vivaio bianconero e quest’anno promossa titolare –. Dobbiamo resettare le ultime gare e giocarcela con determinazione e tanta voglia di osare". La classifica dopo il sedicesimo turno (le prime tre accederanno ai playoff, le ultime 4 retrocederanno in B2): Castelfranco di Sotto 40; Jesi 34; Elettromeccanica Angelini Cesena 33; Casal de Pazzi 30; Castelbellino 28; Pomezia 23; Firenze 19; Fonte Nuova 18; Montespertoli 17; Trevi 16; Pontedera 15; Capannori 11; Figline 4.