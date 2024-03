Volley Club sconfitto a Roma. Domenica chance con Pontedera

Brutta sconfitta per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di pallavolo femminile di serie B1 è stata sconfitta 3-0 (25-21, 25-23, 25-20) a Roma da VolleyRò, compagine che ha così raggiunto le romagnole al terzo posto in classifica. Per la squadra di coach Lucchi è ora importante ritrovare in fretta la strada del successo, cercando di capitalizzare al meglio i due turni consecutivi che inizieranno domenica contro la terzultima Pontedera.

Nel primo set le padrone di casa si mettono subito in mostra con attacchi potenti e muri ben piazzati (6-3), ma il triplo ace di Conficoni cambia le cose e regala il vantaggio alle bianconere (6-7). Morolli prova ad allungare (10-12), ma le romane aumentano l’intensità al servizio rimettendo subito la freccia (16-14, 20-16). Benazzi ricuce (23-21) ma poi viene murata e finisce 25-21. Nel secondo parziale Cesena comincia con il piede giusto trascinata dalle fiammate di Pinali (1-4) e Benazzi (3-8), ma VolleyRò infila un break pesante portandosi in vantaggio 13-12 e nel punto a punto finale la spuntano ancora le atlete di casa. Nel terzo set il copione non cambia e i giochi si chiudono in fretta.

A livello individuale, l’unica romagnola ad andare in doppia cifra è stata capitan Benazzi (17 punti, di cui 1 ace, 40% in attacco); Guardigli ha chiuso con il 60% in attacco (5 punti, di cui 2 muri) e Caniato con il 40% (4 punti di cui 2 muri).