Volley Club, si riparte. Oggi in campo a Roma

Dopo la sosta per le festività natalizie, riprende il campionato di volley di serie B1 e l’Elettromeccanica Angelini Cesena si accinge ad affrontare la trasferta a Fonte Nuova, in provincia di Roma, in programma per oggi pomeriggio, col fischio d’inizio del match 18.

Nell’ultima gara disputata, le romane, attualmente decime in classifica a quota 11 punti, hanno rimediato la sconfitta nel derby capitolino contro VolleyRò. Le cesenati invece si sono imposte 3-0 contro Figline Valdarno. Per Benazzi e compagne, in testa alla classifica con 25 punti in coabitazione con Castelfranco di Sotto, si tratta dell’ultimo impegno del girone d’andata perché nel prossimo weekend osserveranno il turno di riposo e da febbraio si ripartirà con il girone di ritorno.

"La gara con Figline – commenta Arianna Besteghi – l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi, senza lasciarci influenzare dal divario in classifica. Non abbiamo sottovalutato le capacità delle avversarie, ci siamo impegnate imponendo il nostro gioco e abbiamo sfruttato il momento per riportarci in testa alla classifica a pari punti con Castelfranco".

La palleggiatrice bolognese classe 2004, che finora si è sempre fatta trovare pronta per i cambi tattici di coach Lucchi, ribadisce gli obiettivi della squadra: "Durante le feste ci siamo allenate per tenere alto il ritmo e perfezionare i nostri meccanismi. A Fonte Nuova sarà una partita difficile: queste settimane di sosta hanno spezzato il ritmo gara di tutti, noi dovremo essere brave a rimanere concentrate sul nostro gioco e riprendere da dove eravamo rimaste, sfruttando i nostri punti di forza, le nostre sicurezze e l’alchimia di squadra che abbiamo costruito. Solo così avremo la possibilità di confermarci con altri risultati positivi".

Il momento in effetti è decisamente positivo: le romagnole stanno arrivando al giro di boa di un torneo molto competitivo godendosi l’aria della vetta, raggiunta non per caso, ma grazie a un percorso di crescita avviato da coach Lucchi e dal suo staff tecnico allenamento dopo allenamento, plasmando un gruppo molto giovane ma altrettanto motivato e impreziosito da un manipolo di veterane di spessore.

Sognare in grande a questo punto del torneo non solo è legittimo, ma è anche doveroso, perché i meriti per cercare l’impresa fino in fondo ci sono tutti. Guardando all’immediato, l’aspetto cruciale sarà quello di restare coi nervi sali e la testa ’sul pezzo’. I piedi per terra invece è meglio non tenerli. Perché a pallavolo, coi piedi per terra non segni mai. E perché volare alto fa sempre bene al cuore. E allo spirito.

La classifica del girone D dopo l’undicesimo turno (le prime tre accedono ai playoff, le ultime 4 retrocedono in B2): Castelfranco di Sotto, Elettromeccanica Angelini Cesena 25; Jesi, Casal de Pazzi 21; Castelbellino 18; Pomezia 16; Firenze 15; Pontedera 13; Trevi, Fonte Nuova 11; Montespertoli 10; Capannori 8; Figline 4.

Luca Ravaglia