Volley, domani la gara a Firenze

Di nuovo un’avversaria toscana per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di volley di serie B1 domani alle 18 sarà impegnata nella trasferta a Firenze. Le avversarie arrivano dalla sconfitta con VolleyRò, mentre le bianconere sono reduci dal netto successo 3-0 inflitto a Nottolini. La classifica vede Cesena al secondo posto a quota 31 punti, mentre Firenze occupa la settima posizione a quota 17; all’andata le ragazze di coach Lucchi vinsero al tiebreak, al termine di una gara decisamente intensa.

"Siamo contente – commenta Ada Fabbri (foto) – per la partita di domenica scorsa contro Nottolini; dopo un mese di stop siamo riuscite a entrare in campo col piede giusto. Loro erano agguerrite, hanno difeso molti palloni riuscendo a metterci in difficoltà soprattutto nel terzo set, ma alla fine ci siamo imposte come desideravamo". Classe 2005, la giovanissima centrale di Ravenna è al suo primo anno a Cesena: "Firenze ci darà filo da torcere, ma noi dovremo essere brave a restare concentrate e curare ogni dettaglio per provare a continuare sull’onda positiva che abbiamo creato".