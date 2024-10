Volley femminile, Torneo Moplan. Jesi e Forlì ko, Angelini Cesena al top

A pochi giorni dall’avvio del campionato di serie B1 di pallavolo femminile, in programma questo fine settimana, l’Elettromeccanica Angelini Cesena ha partecipato al Torneo Moplan, quadrangolare organizzato da Clementina 2020 Volley.

Nella semifinale le bianconere si sono scontrate con Jesi vincendo 3-0 (25-22, 25-13, 25-20), in un match in cui coach Lucchi ha potuto contare sul contributo di tutto il roster, incluse le giovanissime Pasini, Oke e Molari che si sono messe bene in mostra senza timori.

La finale, invece, ha visto Cesena affrontare Forlì.

Le bianconere, in poco più di un’ora di gioco, hanno strappato un altro sontuoso 3-0 (25-19, 25-17, 25-12), rendendosi protagoniste di una prova concreta, chiusa con 15 muri (5 di Melandri) e percentuali importanti in attacco (50% al cambiopalla e 35% in contrattacco).

Al termine della gara si è svolta la cerimonia di premiazione nel corso della quale capitan Giada Benazzi è stata premiata come miglior giocatrice del torneo.

Un gustoso antipasto dunque del campionato che inizierà domenica 13 quando l’Elettromeccanica Angelini Cesena sarà impegnata in trasferta a Mestrino.

I primi passi in vista di un torneo che si annuncia particolarmente complesso prima di tutto per via della caratura delle avversarie, ma nel quale le romagnole hanno comunque intenzione di giocare un ruolo da protagoniste, sono in effetti certamente stati mossi nella direzione giusta.

Ecco il tabellino della finale vinta dalle cesenati contro Forlì: Calisesi (L1), Missiroli 4, Casali, Molari, Vecchi 5, Pinali 12, Guardigli 2, Benazzi 15, Conficoni 3, Caniato 2, Melandri 13; ne: Oke, Pasini, Marchi (L2). All. Lucchi.