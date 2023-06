Volontari Pro Loco, i ringraziamenti del Comune

Il Comune ringrazia i volontari della Pro Loco di Ranchio che, per tre settimane e fino a domenica 11, hanno cucinato a pranzo e cena per centinaia di persone, in modo gratuito. Ricorda il sindaco Enrico Cangini: "Martedì 16 maggio in piena emergenza, hanno deciso di aprire il ’capannone’ come luogo di condivisione per tutta la comunità. Grazie a tante donazioni alimentari sono riusciti a dare ristoro a lavoratori, volontari, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, cittadini, che a vario titolo si trovavano a Ranchio. Un servizio encomiabile, che oltre a nutrire le persone, ha ristorato tante anime".