Volontariato in Africa: "Portiamo beni materiali, riceviamo sorrisi e gioia"

Gli occhi si illuminano e la voce si incrina: ha qualcosa di incredibile la perfetta sintonia con cui Chiara Alessandrini, Alfredo Squeo, Giorgia Gatto e Vincenzo la Rovere, reagiscono nel raccontare quella loro missione umanitaria in Costa d’Avorio che li ha visti trattenersi nel villaggio rurale di Ayamé, in Costa d’Avorio per un mese. Tornati già da qualche giorno, e con viva nostalgia per le persone adulte conosciute e i tanti bambini che hanno coccolato, curato, accudito, divertito, durante la loro permanenza hanno mantenuto in tempo reale, con l’invio di foto e quando possibile filmati via whatsapp, contatti costanti con familiari, amici e coloro che con donazioni in denaro e materiale di prima necessità li hanno sostenuti e idealmente accompagnati in quella terra che rappresenta un salto temporale all’indietro per condizioni di vita e di sviluppo. Chiara, cesenate, ha 25 anni, è infermiera professionale e presta servizio in Medicina d’Urgenza al Bufalini, Alfredo, pure cesenate, 30 anni, è educatore sociale e culturale, Vincenzo La Rovere 60 anni pensionato e Giorgia Gatto 22, neolaureata in infermieristica. "Fin dai primi tempi della nostra conoscenza – raccontano alternandosi sul filo del racconto – abbiamo espresso l’uno all’altro la volontà di fare qualcosa per l’Africa, mettendo a frutto non solo l’empatia umana, ma anche le rispettive preparazioni professionali. Abbiamo fatto una ricerca trovando nella Ong Agenzia n.1 di Pavia, quelle che ci sono parse le caratteristiche di affidabilità e di tipologia di cooperazione permanente in campo sanitario, assistenziale, ambientale. Trovati gli accordi con le aziende per cui lavoriamo e per far coincidere il tempo delle ferie, o aspettativa dal lavoro, il primo viaggio con permanenza di 30 giorni lo abbiamo effettuato lo scorso anno, ripetuto per la stessa durata anche questa volta. "Abbiamo ridotto all’osso il nostro bagaglio personale – sottolinea Chiara – per poter stipare in ogni valigia abiti, cancelleria, prodotti per l’igiene. Contemporaneamente partiva un container con prodotti sanitari, vestiario, giocattoli". I 4 cesenati in missione hanno anche portato con sé il frutto di una raccolta fondi che ha permesso di acquistare sul posto 15mila pannolini e creme intime da destinare all’orfanotrofio. "I pannolini vengono spesso riutilizzati – osserva Chiara – o tenuti per troppo tempo e gli infanti hanno la pelle irritata e dolente. E l’aspetto igienico è quello maggiormente carente".

"È una popolazione che ti entra dentro – riflette Alfredo – non ha nulla, ma non lesina sorrisi, gratitudine, gentilezza. Abbiamo visitato villaggi con capanne di fango che alla prima pioggia si sgretolano e sono da ricostruire, eppure una bambina mi ci ha condotto dentro, fiera di mostrare la propria bella casa. Noi abbiamo portato cose materiali, ma quella gente ci ha dato tanto. Gli abbracci di quei bambini, il loro partecipare ai giochi, e il sorriso degli adulti sono un regalo prezioso". "Non possiamo nascondere – intervengono Chiara e Giorgia che hanno prestato la propria opera all’interno dell’ospedale locale – il senso di impotenza davanti a quei decessi derivati anche da farmaci e strumentazione che mancano. Purtroppo la formazione del personale sanitario risulta carente. Non siamo potute intervenire di fronte ad arresti respiratori e patologie che in altri Paesi sono curabili". Enzo racconta di avere messo a disposizione le sue abilità manuali e la sua inventiva per realizzare insieme ad Alfredo un campo da basket per il Comune di Ayamè, dopo aver incontrato il sindaco che ha espresso la sua gratitudine. "L’agenzia n.1 di Pavia è presente ad Ayamé, tre volte l’anno con due pediatri e con oculisti – sottolineano Chiara, Giorgia, Alfredo e Enzo-, ma in quella terra bella e desolata c’è bisogno di tutto e non finiremo mai di ringraziare la generosità degli amici cesenati che ci sostengono con significativi gesti di fratellanza".