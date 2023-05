Volontariato, Sasselli al timone della Consulta

di Giacomo Mascellani

La Consulta del Volontariato di Cesenatico ha confermato presidente Catia Sasselli ed inserito due nomi nuovi nel consiglio direttivo. Sono questi gli elementi salienti emersi al termine dell’assemblea per il rinnovo delle cariche del consiglio direttivo, della realtà alla quale aderiscono una trentina di associazioni. Successivamente il direttivo si è riunito e ha confermato appunto la presidentessa Sasselli esponente di ’Piccolo Mondo’, il vicepresidente Franco Zedda per l’associazione ’la Maison de la joie’, Rina Andreani per l’associazione ’Amici della Ccils’, Sara Bertani per ’l’Associazione sostenitori vigili del fuoco volontari’ di Cesenatico e Leonardo Zavalloni per ’Fondazione la nuova famiglia Onlus’.

I due nuovi ingressi sono Matteo Cantoni per ’Generazione ziz’, noto in città anche per essere il presidente del quartiere di Sala,che condivide la carica di vice presidente; e Robertino Pasolini, presidente del Comitato di Cesenatico della Croce rossa italiana. Tra le conferme c’è quella della segretaria Noemi Roncuzzi, referente diretta di ’VolontaRomagna’, che è il centro di servizio al volontariato. All’assemblea è intervenuto anche l’assessore Mauro Gasperini con deleghe al volontariato, che ha sottolineato l’importanza dell’impegno dei volontari: "L’Amministrazione comunale apprezza molto la Consulta per il suo lavoro di collegamento tra le associazioni e per i progetti svolti in questi anni. Come Comune ci impegniamo a stare al fianco anche del nuovo direttivo, offrendo la nostra collaborazione per i progetti solidali che ci aspettano nel presente e del futuro, perchè riteniamo i volontari una importante risorsa per la città".

La presidentessa Catia Sasselli anticipa le sua linea politica: "Le priorità che continueremo ad avere e per cui ci impegneremo saranno il supporto al volontariato a tutto tondo, coinvolgendo sempre di più giovani, in quanto per noi le nuove leve e gli adulti di domani sono molto importanti". All’interno della Consulta del Volontariato ma esterni al direttivo, inizieranno a collaborare anche Ghennadi Guiducci di ’Piccolo Mondo’, Fabrizia Lugaresi del Centro sociale ’Cesenatico Insieme’ e Francesco Occhipinti presidente provinciale di Legambiente Forlì-Cesena. La sede della Consulta del volontariato di Cesenatico è negli uffici di proprietà del Comune, in una palazzina in via Cesare Battisti a Ponente a ridosso del centro, dove i volontari sono presenti mercoledì, con apertura dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30. I responsabili della Consulta hanno rinnovato l’invito ai cittadini per avere nuove forze da inserire attivamente nei progetti di animazione sociale.