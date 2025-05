Volti, barche e vele: l’arte è sul ponte

L’arte sul ponte di viale Anita Garibaldi che collega le due sponde della Vena Mazzarini. Accade anche oggi, in occasione dell’ultima giornata di "Azzurro come il pesce", quando si potrà visitare l’esposizione dell’artista Isabella Righetti. La mostra en plein air è sul tema marinaro e consente di conoscere meglio un’artista nata a Cesenatico e residente a Cesena, dove è stata anche un’apprezzata insegnante di scuola elementare. Isabella Righetti è un’artista dotata di una predisposizione naturale per la creatività, che ha sviluppato sin da bambina. La sua è un’arte non di facile definizione, sia per le tecniche e i materiali usati, sia per l’elaborazione originale e complessa delle immagini, tutte caratterizzate da un grande impatto visivo. I materiali di cui si serve sono molteplici, dagli smalti perlati alle granaglie di vari colori, polveri di vetro, penne al piombo, glitter e colori acrilici. In queste opere la prospettiva spesso non è quella classica, ma rappresenta una interpretazione emotiva e personale. I volti, i corpi stilizzati, i fiori, le acque, le barche e le vele, sono immagini che l’artista trae dal vero e poi le rielabora, restituendole nuove e diverse. Interessanti le sue meduse che sembrano animate, i sonagli del vento, i cavallucci marini, la nassa con le seppie, l’acquario artistico e naturalmente il pesce azzurro. Isabella Righetti realizza le sue immagini su tela, vetro, masonite, legno, laminati e altri supporti. Oltre ai quadri, nella produzione dell’artista ci sono, singolari per le forme e i cromatismi, le decorazioni su bottiglie, lampade, vasi e altri oggetti d’uso comune. La mostra rimarrà allestita sino alle 23 di questa sera.

Giacomo Mascellani