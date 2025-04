Volume storico dei carabinieri per la biblioteca comunale

La sindaca di Sogliano al Rubicone Tania Bocchini ha ricevuto la visita del comandante della locale stazione dei carabinieri Toni Piacitelli per la consegna del numero speciale della ’Rassegna dell’arma dei carabinieri’ dedicato a "I Carabinieri del 1943". Il volume, destinato al patrimonio librario della biblioteca comunale Agostino Venanzio Reali, rappresenta un significativo contributo alla memoria storica e culturale. L’opera raccoglie documenti, testimonianze e approfondimenti storici che ricostruiscono il ruolo e il sacrificio dei carabinieri in uno dei momenti più difficili della storia italiana. Attraverso un’attenta narrazione, il libro mette in luce il coraggio e la dedizione con cui i militari dell’Arma hanno affrontato eventi drammatici, evidenziando i valori di responsabilità, servizio e sacrificio che ancora oggi guidano il loro operato. La sindaca ha espresso gratitudine per questo gesto, sottolineando l’importanza della conservazione della memoria storica: "Ringraziamo l’arma dei carabinieri per questa donazione di grande valore storico e simbolico. Il libro sarà a disposizione della cittadinanza, affinché tutti possano conoscere e approfondire un capitolo fondamentale della nostra storia".

e.p.