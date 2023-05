Von der Leyen conquista Cesena e Piazza del Popolo intona ‘Romagna mia’: "Siamo tutti europei"

Cesena, 26 maggio 2023 – “Tin bota, forza Romagna!". Sull’onda dello slogan imparato in corsa a Bologna, Ursula von der Leyen arriva preparatissima a Cesena (video). E’ un bagno di folla, una passerella, un’occasione di selfie e pacche sulle spalle, una ricognizione sui luoghi del disastro. Chiamatelo come vi pare, ma il tour della presidente della Commissione Europea ieri in città è stato un successo. Per lei, sorridente in camicia fucsia soft e stivaloni di gomma, salutata a gran voce e omaggiata (foto) di un plateale ‘Romagna mia’ intonato in piazza del Popolo. Per Cesena, sicura destinataria – secondo l’impegno della massima carica del potere esecutivo di Bruxelles – di una consistente quota del Fondo di solidarietà europeo.

Dopo il passaggio nel ‘cratere’ dell’alluvione e l’incontro con i residenti ancora provati, von der Leyen è arrivata in auto in piazza del Popolo. Il sindaco Enzo Lattuca, il ministro Raffaele Fitto e il presidente regionale Stefano Bonaccini a farle da corazzieri. E via di corsa a stringere le mani dei rappresentanti delle forze dell’ordine, della protezione civile e del volontariato impegnati nelle operazioni di soccorso. Li definisce ancora una volta ‘angeli del fango’ ed esalta l’esempio di solidarietà che stanno dando alla popolazione. Poi, davanti al municipio, la sfilata delle fasce tricolori, i sindaci della provincia di Forlì-Cesena, parlamentari, consiglieri regionali. Parole di ringraziamento e congratulazioni non formali per l’impegno profuso. La presidente si sofferma un momento di più con Enrico Cangini, sindaco di Sarsina, uno dei comuni più colpiti. E ancora bagno di folla, l’incontro coi cittadini che stanno al di là della transenna, sull’altro lato della piazza. La gente intona ‘Romagna mia’.

Ursula stoppa la raffica di selfie e chiede spiegazioni. "E’ l’inno della Romagna". Resta colpita e ringrazia, allungando il fuoriprogramma sull’altro lato della piazza. Risale in auto, poi ci ripensa e si ferma sul quarto lato della piazza, stringendo mani e concedendosi per altri immancabili selfie. "Siamo tutti cittadini europei, saremo al vostro fianco". Pare effettivamente colpita dall’affetto e dall’entusiasmo dei cesenati. Sventolano bandiere italiane e vessilli dell’Unione europea. Unica voce discorde: un cartello che recita ’No money for war’. Nel clima festante ce n’è anche per il sindaco Lattuca ("Is a great mayor" si preoccupano di tradurre per la presidente) e per Bonaccini.

Raggiante, evidentemente, Lattuca. "La presidente ha dimostrato una grande attenzione, sincera, un impegno a fare il massimo per attivare la solidarietà a livello europeo. Una vicinanza morale e finanziaria, l’ha definita. Ha voluto stringere la mano a tutti i cittadini cesenati che ha individuato come cittadini europei. Una presenza di grande umanità e attenzione e curiosità. Ha chiesto che salissi sulla sua autovettura per raccontarle ciò che era accaduto. Ha chiesto informazioni sulle frane e sul numero degli sfollati".