Vongolari in crisi: "Servono soluzioni subito"

E’ sempre più in crisi il settore dei pescatori di vongole. L’ analisi delle criticità riguardanti la pesca di questo mollusco, la Chamelea gallina, nel compartimento di Ravenna confermano una condizione delle acque non idonea allo sviluppo della specie. La pesca delle vongole è storicamente un’attività economica di grande importanza nell’Adriatico centro settentrionale italiano e da oltre cinquant’anni è regolamentata. Nel 1997 sono stati istituiti i consorzi di gestione compartimentali che hanno consentito un più efficace monitoraggio dello sforzo e della gestione della pesca. In Emilia-Romagna operano 54 imbarcazioni autorizzate alla pesca con draga idraulica, suddivise in due compartimenti, Rimini e Ravenna, nel cui consorzio Cogemo sono associate tutte le 18 imbarcazioni autorizzate.

I limiti compartimentali di Ravenna sono a sud il Canale Zadina di Cesenatico e a nord la foce del Po di Goro. Si tratta di circa 65 chilometri di costa divisi in due parti, divise dalle dighe del porto di Ravenna. L’area costiera è caratterizzata da fondi fangosi con una ristretta fascia a sabbie fini, che sono quelle preferite dalle popolazioni di vongole.

Un altro fattore limitante delle popolazioni è l’ossigeno disciolto sul fondo che a seguito dei fenomeni eutrofici, legati agli apporti di sali nutritivi dei fiumi, è ciclicamente scarso nell’area, soprattutto in quella settentrionale. Negli ultimi 5 anni i periodi critici per l’ossigeno disciolto sul fondo sono stati quelli tardo estivi, quando presumibilmente a seguito di anossie e altri fenomeni come le mucillagini lo scorso anno, si sono registrate pesanti morie di vongole che hanno drasticamente limitato la produzione.

Purtroppo, anche da fine agosto di quest’anno, i fenomeni ipossici e anossici sono stati pesanti e diffusi, ed hanno causato l’ennesimo episodio di moria, registrato a partire dal 1° settembre, sul quale è stato redatto un rapporto, richiesto dal presidente del Consorzio, il cesenaticense Guidotti, che ieri ha comunicato i risultati: "Sui campioni prelevati il 9 settembre è stata stimata una mortalità cumulata nei 5 giorni precedenti del 70 percento, a cui va ad aggiungersi quella degli altri cinque giorni precedenti; si stima che alla stessa data fossero sopravvissute solo il 10 percento delle vongole di agosto 2025. Nonostante le attente politiche di gestione della risorsa, con turnazione delle aree di pesca e sospensione per periodi prolungati, quest’anno la situazione è ancora più difficile e la produzione a fine anno sarà ai minimi termini. Cosa faremo? Abbiamo trasmesso il risultato delle analisi all’assessore regionale Alessio Mammi tramite il Centro di ricerca per la pesca e l’acquacoltura riconosciuto dal Ministero e incontreremo la Regione per trovare delle soluzioni di sistema".

Giacomo Mascellani