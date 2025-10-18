Vongole, ok alla deroga: "Una boccata d’ossigeno"

I pescatori romagnoli potranno continuare a pescare le vongole di pezzatura inferiore ai 25 millimetri. L’Unione europea sulla taglia minima del piccolo mollusco, ha confermato la deroga per l’Italia, dove si potrà continuare a pescare vongole di 22 millimetri. Il provvedimento è necessario, in quanto di vongole della specie "Chamelea gallina" se ne pescano sempre meno e a 25 millimetri nel nostro mare non ci arrivano. Il provvedimento è stato confermato dalla Ue sino al 2030 e i vongolari possono tirare un sospiro di sollievo. L’assessore regionale alla pesca Alessio Mammi è soddisfatto: "Si tratta di un’ottima notizia, un risultato concreto che tutela le nostre imprese di pesca, lavoratori e famiglie della costa emiliano-romagnola, riconoscendo il valore di una filiera sostenibile, radicata nel territorio. La conferma della deroga è il frutto del lavoro congiunto di istituzioni, associazioni di categoria, consorzi e operatori". La decisione approvata dalla Commissione Pesca del Parlamento europeo, è valida cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2030. Le vongole nostrane, conosciute come "poverazze", continueranno ad essere presenti nelle nostre tavole. Inoltre avranno la possibilità di lavorare, in una condizione di equilibrio tra sostenibilità economica, ambientale e sociale, decine di imprese che lavorano un prodotto garantito, tracciato, controllato e riconosciuto per la sua qualità. Una tradizione che ha radici profonde nella cultura marinara. I pescatori di vongole nel comparto di Ravenna, a cui fanno riferimento le vongolare di stanza nei porti da Cesenatico sino al territorio ferrarese, sono da diversi anni in difficoltà per le morie di vongole e la conseguente poca quantità. Inoltre in Adriatico le vongole sono per natura più piccole, quindi tenere il limite dei 25 millimetri non avrebbe avuto senso. Alcuni consiglieri spagnoli avevano chiesto di tenere anche in Italia il limite dei 25 millimetri, ma la Ue alla fine ha deciso di continuare con la deroga sino a 22 millimetri. Il provvedimento è stato accolto con entusiasmo dalle marinerie cooperative romagnole, che Legacoop Romagna associa. Il pescatore di Cesenatico Manuel Guidotti, presidente del Consorzio di gestione delle vongole del Compartimento Marittimo di Ravenna, vede nella deroga una vittoria della serietà e della cooperazione: "I nostri consorzi hanno dimostrato di saper coniugare sostenibilità e responsabilità, adottando volontariamente misure di fermo pesca e buone pratiche gestionali che oggi vengono riconosciute anche a livello europeo. Questo risultato dà stabilità alle imprese e serenità a centinaia di famiglie che vivono di mare; abbiamo dimostrato di saper fare sistema". Giacomo Mascellani