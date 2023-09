"Vorrei poter riabbracciare Noemi". Bimba sparita, l’appello del padre

Una festa di compleanno, come quella che corrisponde agli ultimi ricordi belli di un padre che da due anni cerca inutilmente riabbracciare sua figlia. Il 22 settembre 2021, dopo una giornata trascorsa in compagnia dei compagni di classe e di tutti i suoi cari culminata con lo spegnimento di sette candeline sulla torta, Noemi Zanella ha lasciato Cesena insieme alla madre che l’ha portata con lei in Polonia, facendo poi perdere le sue tracce nei mesi successivi.

Noemi Zanella e il padre

Venerdì Noemi avrebbe dovuto festeggiare allo stesso modo i suoi nove anni. Gli invitati (un centinaio, sindaco Enzo Lattuca compreso), c’erano, così come gli addobbi, i palloncini e le foto della bimba sorridente disseminate ovunque. Però mancava la festeggiata. Perché di lei continuano a non esserci notizie.

Così in piazza del Popolo alla festa organizzata per le 20 grazie alla collaborazione dell’associazione Penelope e del Comune, il protagonista è stato il padre, Filippo, che da due anni sta cercando di riabbracciare la sua piccola. Noemi oggi non risulta iscritta a scuola e non ha neppure un pediatra di riferimento. Ci sono le sentenze dei tribunali interazionali che riconoscono il diritto del padre di riabbracciarla e di riportarla a casa, ma le carte si continuano a scontrare contro il muro di gomma del silenzio. Nessuna notizia, nessuna certezza. Così papà Filippo ha deciso di organizzare la festa senza festeggiata, per sensibilizzare l’opinione pubblica su una storia che non può e non deve finire nell’ombra.

Ha portato regali che non ha mai potuto consegnare, una Lego ancora impacchettata ("Non ricordo più nemmeno bene cosa sia, un castello di Frozen, mi pare, lei adora le principesse, ma il tempo cancella la memoria") e un peluche ("E’ un cagnolino con gli occhioni teneri, come quelli che piacciono a lei"). Compleanno, Natale, Pasqua, tante ricorrenze passate senza poter condividere la gioia della festa.

"Durante le pochissime telefonate che sono riuscito a fare, nei primi tempi, prima che piombasse il silenzio assoluto, Noemi con una voce meccanica mi diceva che le informazioni che le chiedevo non poteva dirmele, evidentemente controllata a vista da sua madre. C’era solo il tempo per giocare per un attimo a ‘indovina l’animale’, un passatempo che avevamo inventato quando eravamo ancora insieme, nel quale io pensavo appunto a un animaletto e lei facendomi domande cercava di capire quale fosse. Immaginate con quale spirito mi ci dedicassi mentre ero al telefono. E immaginate come dovesse sentirsi mia figlia".

Alla manifestazione di venerdì sera, oltre al primo cittadino e a Marisa Degli Angeli in rappresentanza dell’associazione Penelope, erano presenti anche la nonna paterna, gli ex compagni di classe che le hanno letto un toccante messaggio e una delegazione della squadra di pallavolo del Volley Club. La partita è ancora aperta, la legale di Zanella continua a lottare, così come l’ambasciata italiana in Polonia continua a chiedere risposte. Che però ancora non arrivano. E intanto il tempo passa.

Due anni sono lunghi, lunghissimi. "Vorrei che il prossimo compleanno potessimo festeggiarlo insieme, con Noemi circondata da tutti quelli che le vogliono bene. Vorrei tornare a giocare a ‘indovina l’animale’. Davanti a lei, guardandola sorridere".