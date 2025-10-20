"Vorremmo assumere almeno due lavoratori"

Marina Boschetti, impiegata amministrativa nell’azienda di famiglia, la ‘Prefabbricati CBG’ di Gatteo, operante nel settore della carpenteria metallica, quante unità di personale vi occorrono, al momento?

"Avremmo necessità di assumere almeno due persone subito. Ma la ricerca di personale, per noi, è sempre aperta: in azienda gli operativi sono cinque, oltre ai miei fratelli Mirco e Gianni, che hanno il ruolo di soci lavoratori. Ci occorrerebbero dei saldatori, o comunque persone che siano in grado di muoversi nei cantieri".

Quindi siete alla ricerca di persone già formate?

"Cerchiamo persone che abbiano voglia di imparare. Per gli altri nostri dipendenti, che sono con noi da più di vent’anni, abbiamo provveduto alla formazione e all’investimento sulle varie patenti e certificazioni richieste. Ma dobbiamo almeno essere sicuri che siano consapevoli del tipo di lavoro che svolgeranno".

Che tipo di lavoro svolgeranno?

"Glielo assicuro: non è un lavoro noioso, anzi è vario e stimolante. Le nostre costruzioni sono l’una diversa dall’altra; realizziamo strutture portanti per le abitazioni private, capannoni, etc. Ogni giorno c’è una sfida differente da affrontare. È come avere a disposizione una scatola di mattoncini Lego, ma nella vita reale".

Nella vita reale, però, ci sono i cantieri: caldi in estate, freddi in inverno. È questo il motivo per cui c’è così poco interesse per questo genere di lavori?

"È una spiegazione riduttiva. Notiamo, in realtà, una disaffezione generale, da parte dei giovani, per il lavoro manuale: è percepito come stressante, troppo faticoso. È passata l’idea che sia possibile guadagnare anche con un tablet o un telefonino, senza fare alcuna fatica".

E invece?

"Invece avremo sempre bisogno di idraulici, carpentieri, muratori, elettricisti. Lei chi chiama quando, a casa, ha una perdita o un guasto?".

m.d.f.