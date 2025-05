Vota il miglior barista. Antonia Rossi alla ribalta

Dopo cinquant’anni di impegno, di passione e di entusiasmo dietro al banco di un bar, non è più questione di parlare di lavoro. Per Antonia Rossi, uno dei volti di ‘Rosso Cinque’ in via dei Ciclamini a Ronta, il ruolo della barista è una vocazione in grado di rendere speciale ogni giornata. "Sono qui da cinque anni – racconta – ma è una vita che svolgo questo mestiere. Ho cominciato quando ero una ragazzina e non ho mai smesso, perché niente è meglio di iniziare le giornate in compagnia di clienti che diventano amici, chiacchierando e tenendosi compagnia a vicenda. Il rapporto con le persone è la parte più bella di questa professione, perché mi riempie di soddisfazione e di gratificazioni". In effetti gli attestati di stima dei clienti del bar sono più che concreti, visto che in questi giorni sono stati consegnati tanti tagliandi dedicati proprio ad Antonia Rossi nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Cesenate ed Estados Caffè, volta a premiare l’impegno e il talento di bariste e baristi del territorio. "Mi occupo delle colazioni – riprende Antonia – il settore che più mi piace. Ogni mattina mi sveglio con lo stesso entusiasmo e la stessa energia che avevo durante i miei primi giorni di lavoro. Certo, nel tempo molte cose sono cambiate, ma l’importanza e il piacere di augurare buongiorno a chiunque entri per venirci a trovare sono rimasti gli stessi. Anzi, rilancio : la parte più bella di essere qui, ora, è quella di far parte di uno staff molto giovane, composto da ragazzi estremamente competenti e motivati. Alla sera il bar si riempie di ragazzi, che restano per ore a godersi il piacere della convivialità: abbiamo anche una sala piena di giochi di società che è sempre affollatissima. E’ bello far parte di questo mondo".